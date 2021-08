Olympijská šampiónka z Tokia má na dosah svetový rekord na stovke. Oslavovať bude, až keď splní misiu

Nechce zaspať na vavrínoch úspechu

Oslavovať bude až keď splní misiu

Richardsonovej neúspešný návrat

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Na olympijských hrách v Tokiu vyhrala stovku skvelým časom 10,61 s, aktuálne na podujatí Diamantovej ligy v americkom Eugene ubrala ďalších sedem stotín sekundy. Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová časom 10,54 s utvorila národný rekord aj nové maximum v rámci pretekov Diamantovej ligy.K svetovému rekordu legendárnej Američanky Florence Griffithovej-Joynerovej z OH 1988 v Soule sa priblížila už na päť stotín. Tá tam v špeciálnej kombinéze zabehla neuveriteľných 10,49 s, ale zomrela už o desať rokov neskôr ako 39-ročná na zlyhanie srdca."Návrat do diania po olympijských hrách a hneď osobný rekord, to je čosi úžasné. Veľmi veľa to pre mňa znamená, ale nejdem zaspať na vavrínoch úspechu. Mám pred sebou ešte veľa pretekov, preto chcem pokračovať v začatej práci," uviedla 29-ročná Jamajčanka, ktorá po OH v Riu de Janeiro 2016 ovládla stovku a dvojstovku aj v Tokiu 2021. V japonskej metropole pred pár týždňami navyše pridala aj zlato zo štafety na 4x 100 m.Famózna šprintérka z Karibiku tvrdí, že oslavovať bude, až keď splní misiu."Cítim, že rekordné časy sú na dosah. Ak dokážem zabehnúť na úrovni 10,50, môžem byť aj rýchlejšia. Mám toho v sebe ešte oveľa viac. Myslím na misiu, ktorú chcem splniť. A oslavovať môžem v októbri alebo novembri," dodala najrýchlejšia šprintérka na svete.V Eugene za sebou nechala 34-ročnú krajanku Shelly-Ann Fraserovú-Pryceovú (10,73) a stupne víťazov navlas totožné z OH v Tokiu doplnila ďalšia jamajská šprintérka Shericka Jacksonová v osobnom rekorde 10,76.Neuspela Američanka Sha'Carri Richardsonová, ktorá pri návrate do súťažného diania skončila až deviata výkonom 11,14 s. Richardsonová na júnovej kvalifikácii amerických atlétov zabehla s nedovolenou podporou vetra 10,64, ale na olympijských hrách sa nepredstavila. Vo vzorke jej moču našli stopy po marihuane, preto si musela dať povinnú mesačnú prestávku."Tento mesiac bol pre mňa hľadaním cesty. Na jej konci som opäť športovkyňa. Dnes mi to nevyšlo, ale nie je to koniec sveta. Neodpisujte ma. Budem sa usilovať o zlepšenie," uviedla Richardsonová.