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02. októbra 2026

Kniha svätých: Ilustrované dejiny svätcov od čias Krista po súčasnosť



Svätci nie sú iba mená v kalendári. Za každým z nich sa ukrýva príbeh viery, odvahy, utrpenia, obety či výnimočnej ľudskej sily.



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Kniha svätých: Ilustrované dejiny svätcov od čias Krista po súčasnosť

Kniha svätých prináša viac než 150 takýchto príbehov a prepája ich s dejinami, umením, legendami aj miestami, kde sa ich kult rozvíjal.

Kniha nefunguje iba ako zbierka stručných životopisov. Pri jednotlivých svätcoch prináša aj historické súvislosti, informácie o ich patrónstve či sviatkoch a ďalšie zaujímavosti. Nechýba ani prehľad sviatočných dní a zoznam patrónov. Čitateľ tak môže objavovať nielen všeobecne známe postavy, ale aj menej známych svätcov. Práve to bolo pre prekladateľku Danku Jacečkovú jedným z príjemných prekvapení pri práci na knihe. „Počas práce na preklade som sa dozvedela o viacerých severských svätcoch, o ktorých som predtým nepočula, ale aj o rôznych zvláštnostiach týkajúcich sa tých najznámejších svätých, ktoré v iných knihách tohto druhu nie sú spomenuté alebo rozvinuté. Napríklad o Svätom Krištofovi sa vie, že je patrónom šoférov, cestujúcich a dopravných prostriedkov, ale oveľa menej sa vie, že v najstarších východných legendách bol opisovaný ako takzvaný kynocefalus s telom človeka a hlavou psa.“

Podobne zaujímavý je príbeh Kataríny Alexandrijskej, ktorú legendy predstavujú ako mimoriadne bystrú a odvážnu ženu. Podľa tradície sa dokázala postaviť cisárovi aj mudrcom, ktorých proti nej nechal zvolať.

Kniha aj pre tých, ktorí neveria

Výraznou súčasťou publikácie sú maľby, mozaiky a fresky významných umelcov od ranej renesancie až po súčasnosť. Obrazový materiál tak nie je iba dekoráciou, ale pomáha vytvárať predstavu o tom, ako sa jednotlivé príbehy a postavy stáročia zapisovali do európskej kultúry. Práve v tom vidí Danka Jacečková jednu z veľkých predností knihy. Je podľa nej zostavená tak, aby bola prístupná aj človeku, ktorý nie je veriaci a môže príbehy svätcov vnímať skôr ako legendy či súčasť kultúrneho dedičstva.

„Publikácia je koncipovaná tak, aby bola zrozumiteľná a príťažlivá aj pre človeka, ktorý nie je veriaci alebo nie je až tak veľmi veriaci a vníma rozprávanie svätých skôr ako legendu, než ako realitu, ktorá sa kedysi naozaj odohrala,“ vysvetľuje prekladateľka. „Pre kresťana, ktorý praktizuje svoju vieru a majú hlbokú, môžu byť mnohé informácie povzbudením alebo možno aj pripomienkou, lebo tam okrem životopisných údajov nájde napríklad aj údaje o tom, ktorí svätec je patrónom oblasti, ktorej sa dotyčný čitateľ venuje alebo ho nejakým spôsobom trápi.“

Kniha svätých je zároveň sondou do dejín, umenia a predstáv, ktoré po stáročia ovplyvňovali európsku civilizáciu. Ako dopĺňa prekladateľka, ľudia sa v nej dozvedia napríklad aj o tom, čo všetko boli niektorí ľudia schopní obetovať v mene svojej viery a v mene lásky k Bohu a k človeku.

Z anglického originálu The Book of Saints preložila Danka Jacečková.

Milan Buno, knižný publicista


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