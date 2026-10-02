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02. októbra 2026
Iránska speváčka dostala 74 rán bičom. Amnesty International žiada zastavenie trestu – VIDEO
Tagy: Bičovanie Koncert Trest Zahraničie
Tresty súvisia s koncertom v provincii Kom, ktorý v decembri 2024 vysielali naživo prostredníctvom platformy YouTube. Organizácia Amnesty International ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Tresty súvisia s koncertom v provincii Kom, ktorý v decembri 2024 vysielali naživo prostredníctvom platformy YouTube.
Organizácia Amnesty International vo štvrtok vyzvala iránske úrady, aby zastavili plány na vykonanie trestu bičovania speváčky Parastoo Ahmadiovej a ďalších ôsmich hudobníkov. Tresty súvisia s koncertom v provincii Kom, ktorý v decembri 2024 vysielali naživo prostredníctvom platformy YouTube.
Súd odsúdil každého z deviatich hudobníkov na 74 rán bičom. Rozsudok podľa americkej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) a miestnych médií v piatok potvrdil aj odvolací súd v provincii Kom.
„Iránske úrady musia okamžite zastaviť všetky plány na vykonanie trestov bičovania, ktoré predstavujú mučenie, voči speváčke Parastoo Ahmadiovej a ďalším ôsmim osobám v súvislosti so živým prenosom koncertu z roku 2024 v provincii Kom,“ uviedla Amnesty International.
Organizácia označila bičovanie za „krutý, neľudský a ponižujúci trest“ a uviedla, že porušuje absolútny zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania. Podľa Amnesty tieto rozsudky poukazujú aj na úlohu iránskeho justičného systému pri zásahoch proti právam žien.
Ahmadiová počas koncertu spievala pred prázdnym publikom v areáli tradičného karavanseraja. Sprevádzali ju klavirista, bubeník, gitarista a basgitarista. Speváčka mala dlhé šaty, no nemala zakryté vlasy, hoci v Iráne platia pre ženy prísne pravidlá obliekania a zároveň majú zakázané verejne spievať.
Záznam koncertu na kanáli Ahmadiovej zaznamenal približne tri milióny pozretí a ďalšie tisíce na iných kanáloch. Čoraz viac iránskych žien sa na verejnosti objavuje bez hidžábu, najmä od protestov po smrti Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe v septembri 2022. Amnesty zároveň vyzvala Irán, aby zrušil povinné zahaľovanie, telesné tresty a kriminalizáciu slobody prejavu.
Zdroj: SITA.sk - Iránska speváčka dostala 74 rán bičom. Amnesty International žiada zastavenie trestu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia Amnesty International vo štvrtok vyzvala iránske úrady, aby zastavili plány na vykonanie trestu bičovania speváčky Parastoo Ahmadiovej a ďalších ôsmich hudobníkov. Tresty súvisia s koncertom v provincii Kom, ktorý v decembri 2024 vysielali naživo prostredníctvom platformy YouTube.
Amnesty International vyzýva na zastavenie trestov bičovania
Súd odsúdil každého z deviatich hudobníkov na 74 rán bičom. Rozsudok podľa americkej organizácie Human Rights Activists News Agency (HRANA) a miestnych médií v piatok potvrdil aj odvolací súd v provincii Kom.
„Iránske úrady musia okamžite zastaviť všetky plány na vykonanie trestov bičovania, ktoré predstavujú mučenie, voči speváčke Parastoo Ahmadiovej a ďalším ôsmim osobám v súvislosti so živým prenosom koncertu z roku 2024 v provincii Kom,“ uviedla Amnesty International.
Speváčka vystúpila bez pokrývky hlavy
Organizácia označila bičovanie za „krutý, neľudský a ponižujúci trest“ a uviedla, že porušuje absolútny zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania. Podľa Amnesty tieto rozsudky poukazujú aj na úlohu iránskeho justičného systému pri zásahoch proti právam žien.
Ahmadiová počas koncertu spievala pred prázdnym publikom v areáli tradičného karavanseraja. Sprevádzali ju klavirista, bubeník, gitarista a basgitarista. Speváčka mala dlhé šaty, no nemala zakryté vlasy, hoci v Iráne platia pre ženy prísne pravidlá obliekania a zároveň majú zakázané verejne spievať.
Záznam koncertu na kanáli Ahmadiovej zaznamenal približne tri milióny pozretí a ďalšie tisíce na iných kanáloch. Čoraz viac iránskych žien sa na verejnosti objavuje bez hidžábu, najmä od protestov po smrti Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe v septembri 2022. Amnesty zároveň vyzvala Irán, aby zrušil povinné zahaľovanie, telesné tresty a kriminalizáciu slobody prejavu.
Zdroj: SITA.sk - Iránska speváčka dostala 74 rán bičom. Amnesty International žiada zastavenie trestu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bičovanie Koncert Trest Zahraničie
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