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24hod.sk Kultúra Knižné novinky
28. júla 2026
Knihy liečia dušu. Niekedy však musia pomôcť odhaliť aj vraha...
Niektoré detektívky vás nútia obracať stránku za stránkou kvôli vrahovi.
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Iné kvôli postavám, ku ktorým si vytvoríte zvláštne puto. Čarovné kníhkupectvo: Záhada zašepkaného slova je príbeh, v ktorom vôňa kníh, priateľstvo a ľudská dobrota kráčajú ruka v ruke s napätím.
Nora Penningtonová nie je typickou vyšetrovateľkou, ale má niečo cennejšie – schopnosť načúvať ľuďom. Vie vycítiť, akú knihu človek práve potrebuje. Akoby namiesto obálok a anotácií čítala priamo v jeho starostiach. Je to krásna myšlienka, ktorá by v inom románe mohla pôsobiť presladene. Tu však funguje prirodzene. Veď kto z nás už nezažil chvíľu, keď mu správna kniha prišla do života presne v správnom okamihu?
Pokojná atmosféra Miracle Springs sa naruší vo chvíli, keď sa medzi policami kníhkupectva objaví mladá žena. Je vychudnutá, vystrašená, na zápästí má nemocničný náramok a na tele modriny. Volá sa Abilene, no o svojej minulosti nechce povedať takmer nič.
Ellery Adams netlačí na emócie silou. Nepotrebuje dlhé opisy utrpenia ani dramatické výlevy. Stačí jediný detail – dievča, ktoré sa pri každom buchnutí dverí mimovoľne strhne – a vy pochopíte viac než po piatich stranách vysvetľovania.
Nora spolu so svojimi priateľkami zo Spolku tajomstiev, kníh a buchtičiek robia to, čo im ide najlepšie. Nevnucujú sa. Nehodnotia. Ponúknu bezpečné miesto, prácu, jedlo aj čas. A práve v tom spočíva sila ich priateľstva.
Keď zomrie jedna z pravidelných zákazníčok kníhkupectva a polícia prípad uzavrie ako samovraždu, Nora začne pochybovať. Niečo jej nesedí. Drobnosti, ktoré by si iný nevšimol, do seba prestávajú zapadať. Navyše sa zdá, že smrť ženy súvisí s Abilene. Práve tu sa román mení z príjemného príbehu o knihách na poctivú detektívku. Nie však krvavú alebo akčnú. Skôr takú, pri ktorej skladáte mozaiku z maličkostí. Každý rozhovor, každé mlčanie a každý nenápadný predmet môže mať význam.
Jednou z najkrajších myšlienok celej série zostáva presvedčenie, že literatúra dokáže človeka uzdraviť. Nie tým, že vyrieši jeho problémy, ale tým, že mu pomôže pozrieť sa na ne inými očami. Počas čítania možno dostanete chuť vytiahnuť zo svojej knižnice román, ktorý ste roky odkladali. Alebo zájsť do malého kníhkupectva namiesto veľkého obchodného centra. Ellery Adams totiž pripomína niečo, na čo sa dnes ľahko zabúda – knihy nie sú len predmety. Sú to rozhovory medzi autormi a čitateľmi, ktoré pokračujú aj dlho po dočítaní poslednej strany.
Aj spolok, ktorý Nora vytvorila, je viac než len partia žien pri káve a koláčoch. Každá z členiek si nesie vlastné jazvy, vlastné chyby aj vlastné víťazstvá. Preto ich vzájomná podpora nepôsobí umelo. Je uveriteľná.
Čarovné kníhkupectvo: Záhada zašepkaného slova je cozy mystery detektívka, pri ktorej sa budete usmievať nad rozhovormi o literatúre, chvíľami zadržíte dych pri vyšetrovaní a napokon zatvoríte poslednú stranu s pocitom, že by ste sa do Norinho kníhkupectva pokojne zastavili aj vy. Možno nie kvôli záhade. Ale kvôli tomu, aby vám niekto podal knihu, o ktorej ste ešte ráno netušili, že ju práve potrebujete.Milan Buno, knižný publicista
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