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27. júla 2026
Martina Schindlerová o šialenstve prvej SuperStar, tajnom úteku z mlynčeka slávy aj štúdiu práva – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips so speváčkou Martinou Schindlerovou. Aj po dvoch desaťročiach od súťaže zostáva vtedy 16-ročný fenomén v pamäti ľudí. V ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips so speváčkou Martinou Schindlerovou.
Aj po dvoch desaťročiach od súťaže zostáva vtedy 16-ročný fenomén v pamäti ľudí. V rozhovore speváčka a dnes aj doktorka práv odkrýva pozadie súťaže, radikálny odchod do súkromia aj nové hudobné projekty.
Kariéru Martiny v rockovej kapele Prorock takmer zastavila podmienka vedúceho hudobnej školy: „Keď pôjdeš do SuperStar, vyhodím ťa.“ Postrčil ju až otec, aby sa nenechala podmieňovať. Následný ošiaľ v roku 2004 priniesol extrémy - fanúšikov prespávajúcich pred bytovkou aj odpojenú pevnú linku. „Reakcie okolia neboli adekvátne, musela som si vytvoriť odstup a sebeobranu,“ vysvetľuje.
Pre Martinu je hudba emočnou výmenou a vášňou, ktorej sa odmieta vzdať. Po projekte Music of James Bond pracuje na novinke s Cimbal Brothers, kde spájajú ľudovky z Kráľovej hole s hitom Skyfall od Adele.
Počas neplánovaného jamovania vznikla aj jej najnovšia autorská skladba Umenie ženy, ku ktorej text napísala za pár minút a klip k nej natáča v prírode na Orave
SuperStar v roku 2004 zasiahla krajinu obrovským šialenstvom. Finalisti trávili mesiace v hoteli, zatiaľ čo vonku vypukla davová psychóza:
Po skončení finálovej eufórie sa však rozhodla pre radikálny krok a z reflektorov odišla do absolútneho ticha.
V rozhovore sa dozviete aj o:
Zdroj: SITA.sk - Martina Schindlerová o šialenstve prvej SuperStar, tajnom úteku z mlynčeka slávy aj štúdiu práva – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Aj po dvoch desaťročiach od súťaže zostáva vtedy 16-ročný fenomén v pamäti ľudí. V rozhovore speváčka a dnes aj doktorka práv odkrýva pozadie súťaže, radikálny odchod do súkromia aj nové hudobné projekty.
Od hrozby vyhadzovom po davové šialenstvo
Kariéru Martiny v rockovej kapele Prorock takmer zastavila podmienka vedúceho hudobnej školy: „Keď pôjdeš do SuperStar, vyhodím ťa.“ Postrčil ju až otec, aby sa nenechala podmieňovať. Následný ošiaľ v roku 2004 priniesol extrémy - fanúšikov prespávajúcich pred bytovkou aj odpojenú pevnú linku. „Reakcie okolia neboli adekvátne, musela som si vytvoriť odstup a sebeobranu,“ vysvetľuje.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/martina-sindlerova-fotografie/">Martina Šindlerová (fotografie)
Organický zázrak na Orave a nový projekt
Pre Martinu je hudba emočnou výmenou a vášňou, ktorej sa odmieta vzdať. Po projekte Music of James Bond pracuje na novinke s Cimbal Brothers, kde spájajú ľudovky z Kráľovej hole s hitom Skyfall od Adele.
Počas neplánovaného jamovania vznikla aj jej najnovšia autorská skladba Umenie ženy, ku ktorej text napísala za pár minút a klip k nej natáča v prírode na Orave
Prespávanie pod oknami: Odvrátená strana amerického sna
SuperStar v roku 2004 zasiahla krajinu obrovským šialenstvom. Finalisti trávili mesiace v hoteli, zatiaľ čo vonku vypukla davová psychóza:
- Súkromie v troskách: Fanúšikovia jej prespávali pred bytovkou a doma museli odpojiť pevnú linku.
- Defenzívny reflex: „Reakcie okolia neboli adekvátne. Musela som si začať vytvárať väčší odstup a sebeobranu,“dopĺňa speváčka.
Po skončení finálovej eufórie sa však rozhodla pre radikálny krok a z reflektorov odišla do absolútneho ticha.
V rozhovore sa dozviete aj o:
- Život bez albumov v modernej dobe:
- Vysvetľuje, prečo už dnes nemá zmysel vydávať klasické fyzické CD nosiče a prečo radšej tvorí a vydáva jednotlivé single postupne na sociálne siete a YouTube.
- Obeta hudobníkov a kapely: Priznáva, aký rešpekt má voči svojim gitaristom a hudobníkom, ktorí živia rodiny z muzikantského chlebíčka, keďže honoráre v pozadí sú úplne iné ako u hlavných speváčok.
- Aké je to spievať na lúke na Orave: Ako vznikal jej plán nakrúcať videoklip uprostred oravskej prírody po tom, čo zažila neopísateľnú atmosféru pri vystúpení na firemnej akcii.
Zdroj: SITA.sk - Martina Schindlerová o šialenstve prvej SuperStar, tajnom úteku z mlynčeka slávy aj štúdiu práva – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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