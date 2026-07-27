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 24hod.sk    Gala    Hudba

27. júla 2026

Martina Schindlerová o šialenstve prvej SuperStar, tajnom úteku z mlynčeka slávy aj štúdiu práva – ROZHOVOR


Tagy: Cimbal Brothers Hudba Rozhovory Slovensko hľadá SuperStar Speváčka SuperStar

Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips so speváčkou Martinou Schindlerovou. Aj po dvoch desaťročiach od súťaže zostáva vtedy 16-ročný fenomén v pamäti ľudí. V ...



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martina schindlerova rozhovory video podcast studio sita 676x429 27.7.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja „Mett“ Martinčeka v relácii Fish & Chips so speváčkou Martinou Schindlerovou.


Aj po dvoch desaťročiach od súťaže zostáva vtedy 16-ročný fenomén v pamäti ľudí. V rozhovore speváčka a dnes aj doktorka práv odkrýva pozadie súťaže, radikálny odchod do súkromia aj nové hudobné projekty.

Od hrozby vyhadzovom po davové šialenstvo


Kariéru Martiny v rockovej kapele Prorock takmer zastavila podmienka vedúceho hudobnej školy: „Keď pôjdeš do SuperStar, vyhodím ťa.“ Postrčil ju až otec, aby sa nenechala podmieňovať. Následný ošiaľ v roku 2004 priniesol extrémy - fanúšikov prespávajúcich pred bytovkou aj odpojenú pevnú linku. „Reakcie okolia neboli adekvátne, musela som si vytvoriť odstup a sebeobranu,“ vysvetľuje.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/martina-sindlerova-fotografie/">Martina Šindlerová (fotografie)



Organický zázrak na Orave a nový projekt


Pre Martinu je hudba emočnou výmenou a vášňou, ktorej sa odmieta vzdať. Po projekte Music of James Bond pracuje na novinke s Cimbal Brothers, kde spájajú ľudovky z Kráľovej hole s hitom Skyfall od Adele.
Počas neplánovaného jamovania vznikla aj jej najnovšia autorská skladba Umenie ženy, ku ktorej text napísala za pár minút a klip k nej natáča v prírode na Orave

Prespávanie pod oknami: Odvrátená strana amerického sna


SuperStar v roku 2004 zasiahla krajinu obrovským šialenstvom. Finalisti trávili mesiace v hoteli, zatiaľ čo vonku vypukla davová psychóza:

  • Súkromie v troskách: Fanúšikovia jej prespávali pred bytovkou a doma museli odpojiť pevnú linku.

  • Defenzívny reflex: „Reakcie okolia neboli adekvátne. Musela som si začať vytvárať väčší odstup a sebeobranu,“dopĺňa speváčka.


Po skončení finálovej eufórie sa však rozhodla pre radikálny krok a z reflektorov odišla do absolútneho ticha.

V rozhovore sa dozviete aj o:

  • Život bez albumov v modernej dobe:

  • Vysvetľuje, prečo už dnes nemá zmysel vydávať klasické fyzické CD nosiče a prečo radšej tvorí a vydáva jednotlivé single postupne na sociálne siete a YouTube.

  • Obeta hudobníkov a kapely: Priznáva, aký rešpekt má voči svojim gitaristom a hudobníkom, ktorí živia rodiny z muzikantského chlebíčka, keďže honoráre v pozadí sú úplne iné ako u hlavných speváčok.

  • Aké je to spievať na lúke na Orave: Ako vznikal jej plán nakrúcať videoklip uprostred oravskej prírody po tom, čo zažila neopísateľnú atmosféru pri vystúpení na firemnej akcii.




Zdroj: SITA.sk - Martina Schindlerová o šialenstve prvej SuperStar, tajnom úteku z mlynčeka slávy aj štúdiu práva – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cimbal Brothers Hudba Rozhovory Slovensko hľadá SuperStar Speváčka SuperStar
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