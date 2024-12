Knihy slovenských autorov vyšli v roku 2024 až v 23 jazykoch, najviac z nich sa preložilo do maďarčiny

Preklad aj do kórejčiny

26.12.2024 (SITA.sk) - V roku 2024 vyšlo s podporou grantovému programu SLOLIA Slovenského literárneho centra (SLC) 64 kníh slovenských autorov v prekladoch do 23 jazykov. Ako ďalej informovala PR manažérka SLC Nataša Juračková, vydané boli prozaické diela, súčasná poézia, detské knihy, ako aj dokumentárne romány.Preložené boli okrem iného do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, češtiny, maďarčiny, poľštiny, srbčiny, ukrajinčiny, bieloruštiny, lotyštiny a tiež do azerbajdžančiny.„Najprekladanejšou autorkou roku 2024 bola Simona Smatana Čechová. Tri jej detské knihy, Včelár Jožko, František z Kompostu a Hovnivál Hugo vyšli v maďarčine a kniha Eliška nie je strašidlo v kórejčine," uviedla Juračková.Ako ďalej povedala, po tri preklady mali Nicol Hochholczerová (ukrajinčina, čeština, angličtina), Pavol Rankov (angličtina, maďarčina, poľština) a Etela Farkašová (poľština, nemčina, macedónčina).„Do dvoch jazykov boli preložené knihy Ivany Dobrakovovej, Jany Bodnárovej, Pavla Vilikovského, Kataríny Kucbelovej, Petra Šuleja a Beaty Balogovej," informovala Juračková.Najviac prekladov, až 13, spomedzi diel súčasných slovenských autorov bolo podľa Juračkovej publikovaných v maďarskom jazyku. Išlo o knihy Jany Bodnárovej, Viliama Klimáčka, Jany Juráňovej, Pavla Vilikovského, Pavla Rankova, Ballu, Richarda Pupalu, Petra Šuleja, Simony Smatana Čechovej a ďalších.„Na druhom mieste, s počtom deväť prekladov, sa umiestnili preklady do českého jazyka. Sú medzi nimi kniha Táto izba sa nedá zjesť od Nicol Hochholczerovej, ktorá bola v roku 2022 nominovaná na ocenenie Anasoft litera, ako aj dielo Letmý sneh od Pavla Vilikovského, grafický román Gemer od Daniela Majlinga či román Ivany Dobrakovovej Pod slnkom Turína," uviedla Juračková.Do angličtiny bolo v roku 2024 s podporou programu SLOLIA preložených osem slovenských kníh, a to aj vďaka kultúrnej mediátorke a prekladateľke Julii Sherwood.„Anglický jazyk sa tak umiestnil na treťom mieste, čo sa týka počtu prekladov diel slovenských autorov a autoriek," povedala Juračková s tým, že v anglickom jazyku vyšli napríklad zbierka vybraných poviedok Pavla Rankova s názvom On the Other Hand, úspešný román Kataríny Kucbelovej Čepiec / The Bonnet, debut Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť / This Room is Impossible to Eat, kniha Medzi ruinami / Among Ruins od Ballu, ako aj diela Jána Roznera, Janka Jesenského či Dušana Mitanu.„Medzi najaktívnejšími jazykovými oblasťami, do ktorých sa prekladali diela autorov a autoriek zo Slovenska, figurovali aj srbský a poľský jazyk. Vzniklo šesť prekladov do srbského a päť do poľského jazyka," doplnila Jurašková.Grantový systém SLOLIA založilo v roku 1996 Slovenské literárne centrum. Hlavným cieľom dotačného systému je podporovať vydávanie prekladov slovenskej literatúry v zahraničí.