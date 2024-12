Morcheeba na Pohode 2025. Festival Pohoda priniesol krásny darček pod stromček.

Skupina Morcheeba formovala zvuk nielen ostrovnej trip hopovej a downtempovej scény, ale ich hudba sa dostala do každého kúta sveta. Ich album Big Calm z roku 1998 je jeden z tých, ktorý si minimálne raz v živote mal každý vypočuť a zároveň patrí medzi legendárne nahrávky, ktoré aj v dnešnej dobe znejú futuristicky.

Z potvrdenia Morcheeby na Pohode 2025 majú organizátori festivalu veľkú radosť a práve preto si nechali zverejnenie na Štedrý deň ako darček. „Neviem si predstaviť krajšie vianočné oznámenie ako to, že na náš festival príde Morcheeba,” hodnotí riaditeľ festivalu Pohoda Michal Kaščák a zároveň dodáva: „Máme radi nežnú silu Morcheeby, máme radi hudbu a umenie v ich rôznych podobách, máme radi vás - a zároveň sme nekonečne radi, že vás máme. Prajeme vám pokojné sviatky a veľmi sa na vás tešíme na Pohode 2025.”

Morcheeba vznikla v roku 1995 a momentálne ju tvorí duo Skye Edwards (spev) a Ross Godfrey (gitara), pričom na turné ich sprevádzajú aj Dom Pipkin (klávesy), Skyin manžel Steve Gordon (basgitara) a Skyin najstarší syn Jaega Mckenna-Gordon (bicie). Hudba Morcheeby je nezameniteľná vďaka originálnemu zvuku, v ktorom miešajú trip hop, downtempo, pop aj soul, no najsilnejším poznávacím znakom je zamatový vokál speváčky Skye Edwards, ktorý spoznáte okamžite.

Ich najväčšie hity Rome Wasn't Built in a Day, The Sea, Blindfold, Part of the Process, Trigger Hippie, ale aj veľa ďalších sú dnes už overenou klasikou po celom svete.

Speváčka Skye Edwards už v minulosti na Pohode vystupovala s jej sólovou tvorbou a organizátori festivalu sú o to viac radi, že sa tentokrát na Pohode 2025 predstaví ako súčasť kapely Morcheeba.

Britská kultová skupina tak dopĺňa jeden z najsilnejších line-upov Pohody za posledné roky. V júli 2025 na trenčianskom letisku vystúpia Massive Attack, Queens of the Stone Age, Iggy Pop, Ferg, Marc Rebillet, JPEGMafia, Ashnikko, Magdalena Bay, Luude, The Kills, Kamasi Washington, Folamour a mnohí iní. Ďalšie nové mená vystupujúcich zverejnia organizátori Pohody už čoskoro v novom roku.