Knižná novinka Kam miznú vaše peniaze ukáže Slovákom, ako sa dostať do plusu

29.9.2020 (Webnoviny.sk) -"Keď sa na jar zastavil život a odrazu sa všetko zavrelo, v médiách som neustále počúvala o tom, ako Slováci nie sú pripravení na nemajú žiadnu finančnú rezervu. Dokonca niektorí ani len na 3 mesiace života. Zdalo sa mi to neuveriteľné," hovorí autorka knihy Kam miznú vaše peniaze Martina Valachová. Rozhodla sa preto overiť si tieto tvrdenia v praxi a oslovila svojich priateľov a známych. Na svoje veľké prekvapenie zistila, že mnohí z nich sú v podobnej situácii. To ju nakoplo a napísala knihu, ktorá je poučná, no nenájdete v nej žiadne frázy, ani poučky. " Vychádzala som z vlastných skúseností a celoživotnej rutiny, ku ktorej ma priviedli okolnosti môjho detstva, mladosti a moja babka", hovorí Martina.Kniha môže byť prínosná pre ľudí, ktorí si myslia, že zarábajú málo – a teda logicky, nič nevedia odložiť. Zistia, že vedia. No môže byť prínosom aj pre ľudí, ktorí zarábajú nadštandardne."Keď som dávala čítať rukopis mojej známej, ktorej príjem sa hýbe v tisícoch mesačne, knihu si hneď objednala. Jej rezerva je totiž NULA. Všetky tie peniaze prichádzajú a hneď aj miznú. A ona nevie KAM!" dopĺňa Martina.Kniha obsahuje aj Cvičebnicu nového života, ktorá pomôže čitateľovi nastaviť si nové návyky v narábaní s peniazmi. Bude ho sprevádzať prvé tri mesiace, na konci ktorých sa dostane na cestu života v pluse.V knihe sa stretnete aj s autorskými textami Veroniky Boškovej (o tom, ak sa dá lepšie a výhodnejšie nakupovať v online), Alexandry Vrábelovej (píše na tému stylingu a ako ušetriť na oblečení), Jasny Bosnič Opavskej (rady interiérovej dizajnérky, ako investovať do nehnuteľnosti, aby nestrácala na hodnote), Martina Milera (psychológia pri nakupovaní a vplyv marketingu na nákupné rozhodnutia), Miroslava Dudláka a Evy Jurdíkovej (ako viesť kvalitný život aj vďaka zdieľanej ekonomike), Nely Sullens (koučka a trénerka zdravých návykov a jej rýchle a zdravé varenie) a Dušana Martinčoka (ako viesť kvalitný život a vzťahy naprieč generáciami).Knihu editovala Soňa Adamčík Borušovičová, zakladateľka Literárneho domu. O jazykové korektúry sa postarala Katarína Málková. Grafický dizajn a vizuál spracovala Veronika Bošková. Fotografie autorky knihy sú od Gabriely Teplickej. Tlač a výrobu manažovalo Polygrafické centrum za osobného nasadenia Milana Baláža. Knihu vydala spoločnosť INFINITY SERVICES, s.r.o.Kniha bude dostupná aj v kníhkupectvách. Aktuálne sa dá kúpiť na stránke autorky "Ak sa chcete naučiť narábať s peniazmi, kúpte si moju knihu. Ak máte vo svojom okolí niekoho, komu by pomohla vymotať sa zo spotrebiteľskej špirály, kúpte mu ju ako darček.", uzatvára Martina Valachová.Martina Valachová vedie Inštitút Trvalého Rozvoja 40plus a je editor in chief Online Magazínu 40plus . Venuje sa obchodu a marketingu v rámci vlastnej agentúry . V minulosti pôsobila vo vedení viacerých slovenských aj zahraničných spoločností. Kniha Kam miznú Vaše peniaze je jej autorským debutom.Informačný servis