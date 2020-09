Trump je najhorším prezidentom modernej doby, denník Washington Post stojí jednoznačne za Bidenom

Najhorší prezident modernej doby

Voliči nemusia podliezať latku

29.9.2020 (Webnoviny.sk) - Denník Washington Post v pondelok podporil v kampani pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 3. novembra, demokratického zástupcu Joea Bidena Periodikum označilo 77-ročného rodáka z Pennsylvánie za lídra v otázkach "slušnosti, cti a schopností", čo je podľa novín v absolútnom rozpore s úradujúcim prezidentom a Bidenovým protikandidátom Donaldom Trumpom Uznávaný denník sa týmto krokom pridal k známym americkým osobnostiam, ktoré niekoľko týždňov pred voľbami Bidenovi vyslovili podporu. V pomyselnom menoslove sa nachádza niekdajší guvernér Pennsylvánie Tom Ridge, vdova po senátorovi Johnovi McCainovi či hollywoodský herec Dwayne "The Rock" Johnson "Mnohí Američania by mohli byť ochotní hlasovať v prospech kohokoľvek, aby sa zbavili najhoršieho prezidenta modernej doby," napísala redakčná rada Washington Post s odvolaním sa na Trumpovo nezvládnutie pandémie koronavírusu v USA či jeho útoky na demokratické hodnoty."Našťastie, na to, aby voliči v roku 2020 zosadili prezidenta Trumpa, nemusia podliezať nastavenú latku," sarkasticky dodávajú noviny, ktoré považujú Bidena za mimoriadne kvalifikovaného muža so správnymi charakterovými vlastnosťami a schopnosťami potrebnými na to, aby "zvládol náročné úlohy, ktorým bude národ čeliť v nasledujúcich štyroch rokoch".Republikán Trump si v minulosti pohneval redakciu Washington Post opakovanými tvrdeniami, že publikuje "falošné správy". Denník spustil databázu Fact Checker, ktorá zozbierala približne 20-tisíc nepravdivých alebo zavádzajúcich Trumpových vyhlásení.