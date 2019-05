Knižné vydanie Muellerovej správy sa stalo bestsellerom

Na archívnej snímke Robert Mueller. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. mája (TASR) - Knižné vydanie správy špeciálneho amerického vyšetrovateľa Roberta Muellera o údajnom prepojení Ruska a prezidentskej kampane Donalda Trumpa sa v USA zaradilo medzi najlepšie predávajúce sa knihy, informovala vo štvrtok agentúra AP. Len minulý týždeň sa predalo takmer 42.000 výtlačkov tejto knihy.Muellerovu správu na vydanie pripravili vydavateľstvo Scribner a denník The Washington Post v brožovanej väzbe. V rebríčku najpredávanejších tlačených a elektronických kníh denníka The New York Times, ktorý bude zverejnený 12. mája, sa má zaradiť na prvé miesto.Muellerova správa sa podľa AP stala bestsellerom aj napriek tomu, že viaceré webové stránky ju ponúkajú na bezplatné stiahnutie. Podobná popularita sa v minulosti spájala v USA aj s knižným vydaním iných vládnych dokumentov, napríklad so správou z vyšetrovania obvinení voči exprezidentovi Billovi Clintonovi či správou o útokoch z 11. septembra 2001.Minister spravodlivosti USA William Barr v stredu v súvislosti s Muellerovým vyšetrovaním odpovedal na otázky členov právneho výboru amerického Senátu, čo knihe pomohlo dostať sa na prvé miesto kníh vydavateľstva Scribner na portáli Amazon, uvádza na svojej webovej stránke denník The New York Times. Demokrati zastúpení vo výbore sa Barra pýtali, či predmetnú správu neupravil v prospech prezidenta Trumpa.Osobitný vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti Mueller ukončil 22. marca 2019 vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb, pričom následne správu z neho predložil ministrovi spravodlivosti Barrovi. Minister potom 24. marca zverejnil v liste adresovanom Kongresu krátke štvorstranové zhrnutie najdôležitejších záverov z Muellerovho vyšetrovania, podľa ktorých sa volebný tím súčasného prezidenta Trumpa spolčenia s Ruskom nedopustil.