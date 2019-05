Orbán prijme Salviniho, CDU varovala maďarskú vládu

Maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 2. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa vo štvrtok v Budapešti stretne s talianskym vicepremiérom a predsedom strany Liga Severu Matteom Salvinim. Orbán pred návštevou označil Salviniho z hľadiska zastavenia migrácie a transformácie Európy za najdôležitejšieho človeka Európy.Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová v tejto súvislosti varovala Orbána pred ďalším posunom jeho strany Fidesz doprava.povedala podľa nemeckého liberálneho denníka Tagesspiegel líderka CDU.Krampová-Karrenbauerová tak reagovala na Orbánovu výzvu konzervatívcom. "povedal maďarský premiér pre stredajšie vydanie talianskeho denníka La Stampa.Tagesspiegel pripomenul, že kandidát ľudovcov na post predsedu Európskej komisie Manfred Weber vylúčil spoluprácu s demagógmi a avizoval, že by post Európskej komisie (EK) Jeana-Claudea Junckera prebral radšej pomocou ľavicových demokratov a liberálov.Orbán v rozhovore pre La Stampa povedal, že EPP sa chystá na samovraždu a "utopí sa", ak sa chce opäť viazať k európskej ľavici. Zdôraznil, že EPP je čoraz neúspešnejšia, v Európe je čoraz menej premiérov zo strany európskych ľudovcov, a po májových voľbách do Európskeho parlamentu bude mať EPP menej mandátov.Internetová stránka komerčnej televízie ATV v súvislosti so Salviniho návštevou poznamenala, že maďarský premiér svojmu priateľovi odmietajúcemu prisťahovalectvo ukáže na maďarsko-srbských hraniciach pri Röszke hraničné zábrany. Orbán so Salvinim bude zrejme rokovať o otázkach záchrany Európy, avšak zrejme nevznikne pakt o vytvorení spoločnej "suverenistickej" frakcie v Európskom parlamente (EP), pretože predseda maďarskej vlády by nechcel ani po voľbách do EP opustiť hlavný európsky politický prúd, tvrdí ATV.Salvini sa okrem Orbána stretne aj s maďarským ministrom vnútra Sándorom Pintérom.