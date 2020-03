Koalícia a opozícia sa musia v týchto ťažkých spojiť, povedal Kollár a poďakoval aj Pellegrinimu

Cnosti slovenského národa

Kollár nemal podporu Smeru-SD

20.3.2020 - Koalícia a opozícia sa v týchto ťažkých časoch musia spojiť. Vo svojom krátkom príhovore v pléne to povedal novozvolený predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár z hnutia Sme rodina.Slovensko podľa Kollár čelí ohrozeniu, aké nezažilo od druhej svetovej vojny, a preto musia všetci obyvatelia spolupracovať, byť zodpovední, disciplinovaní a spolupatriční. Slovenský národ podľa Kollára tieto cnosti má.„Ľudia od nás očakávajú zmenu a čo si pod tou zmenou predstavujú? Aby konečne po 30-ich rokoch prišla taká vláda, ktorá sa bude pozerať na obyčajných päť miliónov ľudí a nie na oligarchov v pozadí, ktorí nikdy nerešpektovali vôľu ľudí. Sme na jednej lodi a čelíme zdravotníckej a hospodárskej kríze, preto sa musíme spojiť. Vyzývam vás, nepozerajme sa na to, kto daný zákon predkladá, ale pozerajme na to, čo predkladá," vyhlásil Kollár.Len v takom prípade môže Slovensko podľa jeho slov vyjsť z tejto krízy bez veľkých strát. „Z ázijských krajín totiž prichádza správa, že sa s týmto vírusom bojovať dá," doplnil Kollár. Nový predseda parlamentu sa v závere poďakoval končiacej vláde Petra Pellegriniho za to, čo všetko v boji proti koronavírusu urobili.Poslanci zákonodarného orgánu v piatok v tajnom hlasovaní zvolili lídra strany Sme rodina Borisa Kollára za predsedu parlamentu. Získal 106 hlasov, proti bolo 28 poslancov, piati sa zdržali. Znamená to, že Kollár získal aj časť hlasov opozície. Ide pravdepodobne o hlasy strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), pretože predseda Smeru - sociálna demokracia (SD) Robert Fico tvrdil, že Kollára nepodporia.