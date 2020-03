Srbi vyšli v noci do ulíc i napriek zákazu vychádzania, skončili v rukách polície

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.3.2020 (Webnoviny.sk) - Srbská polícia zadržala 154 ľudí za porušenie nočného zákazu vychádzania, ktorý v krajine zaviedli v rámci prísnych preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Minister vnútra Nebojša Stefanovič v piatok oznámil, že osoby zadržali policajti cez noc počas hliadkovania ulíc. Zákaz vychádzania v Srbsku platí od 20:00 do 5:00.Stefanovič tiež uviedol, že 66 ľudí dali do karantény vo vojenskom areáli blízko hranice s Chorvátskom. Zariadenie pripravili pre srbských občanov, ktorí sa vrátili do krajiny zo zahraničia a porušili nariadenie zostať v samoizolácii. Srbsko hlási 118 prípadov nákazy novým koronavírusom.V susednej Bosne a Hercegovine zase tamojšia prokuratúra oznámila, že bude uprednostňovať prípady osôb podozrivých z ohrozenia verejného zdravia bezohľadným a nezákonným správaním. V krajine majú 69 potvrdených prípadov nákazy.