Koalícia a opozícia sa zhodli, nový Ústavný súd je zatiaľ najlepší

Na snímke vymenovaní ústavní sudcovia zľava Ladislav Duditš, Libor Duľa, Rastislav Kaššák, Miloš Maďar, Peter Straka a Martin Vernarský počas ich vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci 10. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 13. októbra (TASR) – Nové zloženie Ústavného súdu SR, ktorý je konečne kompletný, by mohlo byť tým najlepším za celú jeho históriu. Veria tomu zástupcovia koalície i opozície z Ústavnoprávneho výboru NR SR. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.zhodnotil predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD). Zloženie súdu považuje za primerane vyvážené.V to, že Ústavný súd v aktuálnom zložení by mohol byť najlepším, aký kedy bol, verí aj členka výboru Irén Sárközy (Most-Híd).poznamenala. Zároveň podotkla, že hoci nespochybňuje rozhodnutie prezidentky, prijala by na Ústavnom súde väčšie zastúpenie žien i zastúpenie národnostnej menšiny.Spokojnosť vyjadruje aj ďalší člen výboru Alojz Baránik (SaS).povedal Baránik. Nové zloženie ÚS SR považuje za dobré aj člen výboru za OĽaNO Ján Marosz.poznamenal s tým, že žiadny usvedčený klamár tam nemá miesto.Koalícia aj opozícia zároveň podotýkajú, že zvýšenie dôvery súdov treba zvýšiť. Podľa Baránika je v súčasnosti doba vhodná na reformu s ráznymi a nekompromisnými krokmi.povedal s tým, že potrebné je dosadiť nového generálneho prokurátora a ak je to možné, zvážiť aj postavenie prokuratúry v Ústave SR.Konať treba okamžite aj podľa Marosza, pretože. Treba sa preto podľa neho zamýšľať nad okamžitými krokmi na posilnenie dôvery súdov v očiach verejnosti. Madej je presvedčený, že treba vytvárať podmienky na prácu čestným a spravodlivým sudcom a trestať individuálne pochybenia a každé porušenie zákona. Riešiť treba podľa neho aj disciplinárne súdy a senáty.