Sturgenonová dala Corbynovi najavo, čo chce za podporu vo voľbách

Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. októbra (TASR) - Škótska premiérka Nicola Sturgeonová varovala lídra britskej opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, aby nežiadal Škótsku národnú stranu o podporu v prípadných predčasných voľbách, ak nepodporí uskutočnenie nového referenda o nezávislosť Škótska. Informovala o tom v nedeľu na svojej webovej stránke stanica BBC.Sturgeonová v publicistickej relácii Andrewa Marra na stanici BBC povedala, že je ochotná podporiť výmenu súčasného premiéra Borisa Johnsona a uskutočnenie predčasných volieb. Corbyna však varovala, abys cieľom zavolať jej, ak neakceptujeSturgeonová by referendum chcela uskutočniť v druhej polovici roku 2020. Ešte tento rok sa podľa jej slov bude snažiť získať súhlas britskej vlády s konaním referenda na základe toho istého právneho mechanizmu, ktorý pomohol uskutočniť aj škótske referendum za nezávislosť v roku 2014.Škóti vtedy pomerom hlasov 55 k 45 percentám rozhodli, že aj naďalej zostanú súčasťou Spojeného kráľovstva.Corbyn si podľa svojich slov nemyslí, že nové referendum je dobrý nápad, no nevylúčil túto možnosť.Každoročný zjazd strany SNP sa začal v nedeľu v škótskom meste Aberdeen uvádza BBC a pripomína situáciu v britskej politike v súvislosti s plánovaným odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ. Ten sa má uskutočniť 31. októbra.Britský premiér Boris Johnson opakovane vyzval ostatné politické strany, aby podporili konanie predčasných volieb. Lídri opozičných strán chcú však najskôr vylúčiť možnosť brexitu bez dohody a nevedia sa zhodnúť, či sa nové referendum o zotrvaní Británie v EÚ má uskutočniť ešte pred voľbami.Sturgeonová povedala, že v najbližších týždňoch "nič nevylučuje". Voľby by však podľa nej boli najrealistickejším východiskom. V prípade, že by voľby nepriniesli jasného víťaza, SNP podľa premiérky nepodporí vládu konzervatívcov a nie je naklonená ani koalíciám.