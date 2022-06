Koalícia balansuje na hrane rozpadu a politológ okomentoval aj šance Matoviča byť v budúcej vláde

Veľmi nestabilná a konfliktná koalícia

Ako dlho vydrží Matovičova taktika?

7.6.2022 (Webnoviny.sk) - Koalícia neustále balansuje na hrane rozpadu. Vyzeralo to tak, že má pud sebazáchovy a bude sa chcieť udržať za každú cenu aj pre obavy z Roberta Fica . Avšak teraz ako keby to chcel líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič viesť k rozpadu a nejakému koncu koalície.Politológ Juraj Marušiak tak komentoval súčasnú napätú situáciu v koalícii, ktorá vládne medzi Matovičom a predsedom strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richardom Sulíkom.Minister financií Matovič plánuje v stredu 8. júna na rokovanie vlády predložiť návrh zákona, ktorý zvýši dane na alkohol, hazard a pre bohaté firmy a zároveň zvýši platy zamestnancov verejnej správy o desať percent. Pre SaS je však zvyšovanie daní neprijateľné a Sulíkova strana dlhodobo upozorňuje, že ide o červenú čiaru.Ak by SaS odišla z koalície, tak by vládne subjekty OĽaNO, Sme rodina Za ľudí mali v parlamente spolu 69 hlasov zo 150-členného parlamentu. Vláda by mala teda v poslaneckej snemovni menšinovú podporu a musela by sa spoliehať na podporu nezaradených poslancov, napríklad okolo Tomáša Tarabu či kotlebovcov.„Samozrejme, že by to bola veľmi nestabilná a konfliktná koalícia. O väčšinu by museli bojovať pri každom hlasovaní, a to by bol veľký problém. Matovič teda buď rozmýšľa o alternatíve opozície alebo chce svojich koaličných partnerov vydierať. V tomto má veľmi dobrú prax a ukázal sa veľmi efektívny vo vydieraní partnerov, ktorí radšej pristúpili na všetko, čo chcel,“ zhodnotil Marušiak.Minister Matovič sa nateraz nevzdáva zvyšovania daní z alkoholu či hazardu. Politológ hovorí, že tlak na partnerov je jeho taktika, ale je otázne, ako dlho mu to vydrží.„Neviem, či sa spolieha na to, že v predčasných voľbách by mohol uspieť. Predčasné voľby sú vec, ktorej sa väčšina koaličných strán obáva a Matovič by nemal veľkú šancu, že sa dostane do budúcej vlády,“ priblížil politológ.Upozornil, že v krízových momentoch sa zvyšujú dane z luxusu, teda aj z alkoholu, čo je najmenej bolestivé. „Ak SaS odmieta aj takéto zvyšovanie daní, z jej strany je to iracionálny krok. V tomto smere Sulík koná naozaj iracionálne,“ uzavrel politológ.