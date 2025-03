Koalícia blokuje výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, špeciálne v prípade podnetov na členov vlády

Nepriznaná vila

Pokutu by zaplatil

16.3.2025 (SITA.sk) - Vláda koalícia dlhodobo blokuje činnosť parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, špeciálne v prípade podnetov na členov vlády alebo koaličných politikov. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedala opozičná poslankyňa Zora Jaurová Progresívne Slovensko ).Práve predmetný výbor by sa mal podľa nej pritom zaoberať kauzou nepriznanej vily ministra obrany Roberta Kaliňáka v Chorvátsku.Výbor podľa Jaurovej na viaceré podania opozície reagoval tak, že o nich odmietol, čo i len rokovať. „Čo podľa nášho názoru je protiústavné,“ skonštatovala poslankyňa s tým, že výbor nemá právomoc nerokovať.„On môže rozhodnúť, či porušil alebo neporušil (zákon, pozn. SITA) a my už sme toto podali aj na ústavný súd, že sú tam otvorené prípady, ktoré výbor neprerokoval,“ doplnila poslankyňa.Minister obrany Robert Kaliňák v relácii zdôraznil, že vilu nepriznal v majetkovom priznaní z dôvodu, že predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcii Veronika Remišová by informácie o nej vyniesla na verejnosť, aj keď by mali ostať neverejné, ako sú podľa zákona informácie o majetku rodinných príslušníkov verejných funkcionárov.„Ja som to urobil s tým vedomím, že viem, že by porušila tú zákonnú povinnosť,“ vyhlásil minister s tým, že štát nie je schopný garantovať práva, ako je súkromie rodiny politikov.Kaliňák tiež povedal, že v prípade, že by pre nepriznanie vily dostal pokutu, zaplatí ju. „Vždy, keď som bol v opozícii, ma odpočúvali, dávali to von. Bol som v nezákonnej väzbe,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že v súvislosti s vilou urobil úkony, ktoré z jeho pohľadu vylučujú protiprávnosť.„Ja som využil to, čo nám naša ústava dáva, pretože vždy máte možnosť chrániť niektoré veci aj osobne,“ dodal Kaliňák.Jaurová v tejto súvislosti poukázala na to, že ochrana súkromia nemôže byť dôvodom na porušenie zákona.„Hociktorý občan SR by si mohol povedať, že neuvediem nejaké veci v daňovom priznaní, lebo tým chránim svoju rodinu, alebo nezaplatím vôbec dane, lebo tým chránim svoju rodinu,“ uviedla poslankyňa. Doplnila, že týmto spôsobom by mohlo byť ospravedlňované akékoľvek porušenie zákona.