Koalícia bude musieť podľa politológa nejako uspokojiť huliakovcov, tri hlasy v parlamente sú pre vládu príliš dôležité

Záujem o Tarabovo ministerstvo

Rokovania o koaličnej zmluve

16.11.2024 (SITA.sk) - Koalícia bude musieť nájsť nejaké riešenie, ktoré uspokojí Rudolfa Huliaka a jeho poslancov Národnej koalície . Pre agentúru SITA to uviedol politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied „Tri hlasy v parlamente sú pre vládnu koalíciu dosť dôležité, takže nevylučujem, že nakoniec bude musieť ustúpiť, pretože ako sa ukázalo, tie tri hlasy jej môžu naozaj veľmi chýbať. Druhá možnosť je, že koalícia bude musieť nájsť chýbajúcich poslancov niekde inde, aj keď neviem si predstaviť kde,“ povedal Marušiak.Zároveň však poukázal na to, že pri hlasovaní o voľbe Richarda Glücka Smer-SD ) za predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť hlasovali v tajnom hlasovaní za jeho zvolenie aj šiesti poslanci, ktorí neboli z koalície, keďže tá má len 79 hlasov a Glück ich získal 85.Rudolf Huliak spolu s poslancami Ivanom Ševčíkom Pavlom Ľuptákom v októbri vystúpili z poslaneckého klubu SNS. Na Republikovom sneme v Očovej Národná koalícia schválila uznesenie, podľa ktorého má Huliakova strana záujem o ministerstvo z portfólia Slovenskej národnej strany , prioritne o Tarabovo ministerstvo životného prostredia Ministra Tomáša Tarabu (nom. SNS) Huliak kritizuje za to, že údajne povyhadzoval nominantov Národnej koalície. Ten to odmieta a zároveň hovorí, že SNS nemieni dať huliakovcom žiadne ministerstvo. Národná koalícia zároveň poverila svojho predsedu Rudolfa Huliaka viesť rokovania o rozšírení koaličnej zmluvy, alebo o uzavretí memoranda o spolupráci medzi stranou a vládnou koalíciou.„Zrejme nikto nebude chcieť otvárať koaličnú zmluvu kvôli Huliakovi, ale koalícia bude musieť nájsť nejaké riešenie. Huliakovci naznačili, o čo majú záujem – o nejakú pozíciu vo výkonnej moci. Možno ich uspokojí aj nejaká pozícia v štátnej správe, možností je veľa,“ myslí si politológ.