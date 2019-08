Koalícia bude podľa R. Fica pokračovať aj po vypršaní koaličnej dohody

Robert Fico, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 22. augusta (TASR) - Vládna koalícia bude pokračovať ďalej aj v prípade vypršania koaličnej dohody. Zdôraznil to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Spolupráca v koalícii podľa neho musí pokračovať aj z praktických dôvodov, schváliť musia štátny rozpočet na nasledujúci rok.povedal Fico s tým, že pokračovať musí aj z praktických dôvodov.Avizoval, že ďalšie rokovanie Koaličnej rady bude v septembri pred rokovaním Národnej rady (NR) SR. Na nej si podľa jeho slov koaliční partneri prejdú viaceré zákony, ktoré budú predložené na rokovanie parlamentu. Poznamenal, že na podpore niektorých z nich sa dopredu dohodli, podľa neho v pléne prejdú. "dodal.Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v rozhovore pre TASR povedal, že parlamentné voľby budú pravdepodobne 29. februára 2020. Koaličná dohoda by mala podľa jeho slov vypršať pol roka pred termínom volieb. Skonštatoval, že v koalícii sú aj nezhody, chce ju však do volieb podržať. Zdôraznil, že pri strategických návrhoch zákonov doteraz koaličná dohoda platila. Vzájomne sa podľa jeho slov v koalícii potrebujú aj pri podpore dohodnutých zákonov.