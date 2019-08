RegioJet chce zaviesť priame vlakové spojenia z ČR na Ukrajinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. augusta (TASR) – Súkromný dopravca RegioJet plánuje od júna 2020 zaviesť priame vlakové spojenie z Českej republiky na Ukrajinu. Zároveň chystá aj priame spojenie vlakmi z Prahy cez Viedeň do Budapešti. Informoval o tom hovorca spoločnosti RegioJet Aleš Ondrůj.S cieľom zavedenia spojenia z Česka na Ukrajinu už dopravca podal oznámenie o plánovanej novej službe českému Úradu pre prístup k dopravnej infraštruktúre.skonštatovala riaditeľka vlakovej a autobusovej dopravy RegioJet Ivana Kašická.V súčasnosti RegioJet ponúka denne spojenie do Užhorodu a Mukačeva, a to v kombinácii vlakového spojenia Praha – Košice a garantovaný nadväzný spoj Košice – Užhorod – Mukačevo. Ročne tu dopravca prepraví okolo 30.000 cestujúcich.RegioJet má v pláne prevádzkovať jeden pár spojov denne, konkrétne ako nočný vlak s odchodom z Prahy v neskorých večerných hodinách a dopoludňajším príchodom do pohraničnej ukrajinskej stanice Mostyska II. V podobnej časovej polohe by mal ísť spoj aj v opačnom smere. V stanici Mostyska II potom budú nadväzovať prípoje ďalej v smere Ľvov a do ďalších oblastí Ukrajiny. Spoje by mali byť vedené cez Ostravu a ďalej cez Poľsko na hranice s Ukrajinou. Počíta sa s kapacitou 400 – 600 miest.Na trati Praha – Brno – Viedeň – Budapešť a späť by mali jazdiť dva páry vlakových spojov denne, ako predĺženie dvoch zo štyroch vlakových spojov na trase Praha – Brno – Viedeň a späť. Tie by mali ponúknuť nové priame spojenie nielen medzi ČR a Budapešťou, ale aj do ďalších miest.Diaľkovými vlakmi RegioJet, ktoré jazdia v ČR, na Slovensku a v Rakúsku, cestovalo za prvých šesť mesiacov tohto roka približne 3,1 milióna cestujúcich. Dopravca tak podľa hovorcu pokračuje v rýchlom raste počtu prepravených cestujúcich, keď za prvý polrok prepravil o približne 12 % cestujúcich viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Celkovo tak vlakmi súkromného dopravcu v prvom polroku cestovalo o približne štvrť milióna cestujúcich viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.," priblížil Petr Kohoutek, finančný riaditeľ Holdingu Student Agency, do ktorého RegioJet patrí.