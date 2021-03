Koalícia bude v sobotu rokovať o ďalšom postupe, informoval Šeliga. Pripomenul aj odchod Remišovej

aktualizované 27. marca 2021, 12:56



Situácia už vraj mohla byť vyriešená

Trojkoalíciu nevidí realisticky

Kamenický o divadle a fraške

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2021 (Webnoviny.sk) -Koalícia bude o ďalšom postupe rokovať dnes o 18:00 na Úrade vlády SR. V sobotnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí).Zopakoval, že strana Za ľudí aj naďalej trvá na zachovaní štvorkoalície. Vyzval preto predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka , aby sa vrátil k spoločným rokovaniam a premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby do istej miery ustúpil.„Sme rukojemníkmi toho, že dvaja páni sa nevedia dohodnúť. Ak by sa pán Sulík na včerajšom (v piatok 26. marca, pozn. SITA) rokovaní koaličnej rady zdržal dlhšie ako 15 minút, možno by sme už mali situáciu vyriešenú,“ priblížil Šeliga.Juraj Šeliga nevidí realisticky ako vyriešenie vládnej krízy trojkoalíciu, ktorú by tvorili hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a strana Za ľudí. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy.Zároveň zopakoval, že ak koalícia situáciu nevyrieši do pondelka 29. marca, odstúpi z funkcie podpredsedu NR SR a Veronika Remišová (Za ľudí) skončí ako ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.Podpredseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Ladislav Kamenický v relácii uviedol, že vláda nefunguje. Koaličnú krízu označil za „divadlo a frašku“.