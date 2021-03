Pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách sa podpísalo už 370-tisíc občanov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pod petíciu za referendum o predčasných parlamentných voľbách sa podpísalo približne 370-tisíc obyvateľov Slovenska.V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal podpredseda opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Dodal, že v strane chcú vyzbierať pol milióna podpisov. Referendum o predčasných voľbách totiž podľa jeho slov v Smere-SD považujú za jediné riešenie aktuálnej situácie.Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.