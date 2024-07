Koalícia chce ešte viac umlčať opozíciu, Gröhling reaguje na úvahy o zmene rokovacieho poriadku (video)

Chcú ich ešte viac umlčať

Koalícia si aj tak presadí svoje

Poznamenal tiež, že i v utorok v NR SR apeloval na poslankyňu z hnutia Progresívne Slovensko, že nemá mať notebook oblepený nálepkami a nerobiť takým spôsobom reklamu, ak s ním stojí za rečníckym pultom. Danko tiež spomenul, že v roku 2016 bola obmedzená minutáž vystúpení rečníkov. Šéf národniarov spomenul aj potrebu etiky a slušného správania poslancov. Označil za vulgárne, ak napríklad poslanec príde do pléna spotený a v polokošeli.



„Verím, že okrem týchto, pre niekoho možno smiešnych vecí, prídu aj reálne, ktoré sa budú týkať otázky posúdenia, do akej miery je treba prvé čítanie, do akej miery navrhovateľ, spravodajca môžu vystupovať, či minister môže v rámci rozpravy reagovať," vymenúval.



18.7.2024 (SITA.sk) -Úvahy o zmene rokovacieho poriadku Národnej rady SR prišli v čase, keď sa rokovalo o rozsiahlej novele Trestného zákona začiatkom tohto roka. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling s tým, že koalícia neumožnila opozícii konzultovať o predložených zmenách, pripomienkovať a neotvárali sa ani parlamentné výbory.Líder SaS tvrdí, že opozícia preto využila rokovanie parlamentu a vo vysokom počte sa prihlasovali do rozpravy.„Toto koaličným poslancom vadilo, preto prišli s tým, že sa musí upraviť rokovací poriadok, aby nás ešte viac umlčali. Očakávam za tým to, že budú chcieť úplne umlčať opozíciu a takýmto spôsobom upraviť jednotlivé paragrafy," uviedol na štvrtkovej tlačovej besede Gröhling.Zároveň spomínal na zmeny rokovacieho poriadku, ktoré sa v minulosti diali pod taktovkou vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka SNS ).„Vtedy sa diskutovalo čisto iba o horálkach a o tom, či si do pléna môžem doniesť vodu. Viete, že za ostatné dni riešil, že na počítačoch máme samolepky, a to mu vadilo. Neviem, čo mu bude vadiť tentokrát. Keď budem mať kravatu vo farbe strany SaS, tak mi to zakáže alebo keď sme potetovaní, tak si to budem musieť dať odstrániť?" zamýšľa sa šéf liberálov. Dodal tiež, že zrejme si každá strana pripraví vlastné návrhy k zmene rokovacieho poriadku. Zároveň však tvrdí, že koalícia si aj tak presadí svoje.