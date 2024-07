Mnohé slovenské e-shopy sa nestihli prispôsobiť novému zákonu o ochrane spotrebiteľa, poctiví obchodníci sa však veľkých zmien obávať nemusia

Viaceré zmeny

18.7.2024 (SITA.sk) - Mnohé slovenské e-shopy sa zatiaľ dostatočne nevenovali legislatívnym zmenám, ktoré pre ne priniesol nový zákon o ochrane spotrebiteľa platný od júla tohto roku.Advokáti aj prevádzkovatelia platforiem pre e-shopy však upokojujú, že poctivo podnikajúci obchodníci sa veľkých zmien obávať nemusia a malo by ísť pre nich skôr o formality a úpravy dokumentácie, než o zásah do každodenného chodu ich podnikania.Nový zákon priniesol do praxe viacero zmien, ktorými reaguje na rozvíjajúcu sa digitálnu éru a online predaj. Zvyšuje nároky na informovanosť spotrebiteľov, férové marketingové praktiky a práva spotrebiteľov. Podľa advokátky Natálie Tunegovej z PETERKA & PARTNERS sú zmeny nepochybne krokom vpred.„Reagujeme na aktuálne trendy a digitálnu éru, keďže Slovensko doteraz v transpozícii spotrebiteľských smerníc EÚ zaostávalo. Vďaka zmenám sa legislatíva zmodernizovala a sprehľadnila, čo vítajú tak obchodníci, ako aj spotrebitelia,“ zhodnotila.Podnikatelia mali od 1. júla 2024 zosúladiť svoje obchodné a reklamačné podmienky, ako aj marketingové stratégie s novými pravidlami. Mnohé e-shopy to však nestihli.„Prevádzkovatelia e-shopov si musia skontrolovať a upraviť svoje všeobecné obchodné podmienky a postup pri uplatňovaní zodpovednosti za vady, tzv. reklamácie. Preveriť si musia aj svoje doterajšie marketingové postupy a skontrolovať webovú stránku e-shopu, aby neobsahovala napríklad vymyslené spotrebiteľské recenzie,“ priblížila Tunegová.Najproblematickejšou zmenou sa mnohým majiteľom e-shopov môže zdať zobrazovanie zliav.„Cieľom novely je však zakročiť proti veľkým hráčom, ktorí ceny produktov pred zľavovými akciami buď umelo navyšovali, alebo uvádzali ako pôvodné sumy, za ktoré sa produkt už dlho nepredával. Menší e-shoper, ktorý podniká poctivo sa výrazného zásahu do chodu svojho e-shopu báť nemusí. Prakticky sa mení naozaj len niekoľko základných pravidiel,“ vysvetlil Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.Zmeny prinášajú aj vyššiu mieru transparentnosti voči spotrebiteľom. Obchodníkom sa rozširuje rozsah informácii, ktoré sú povinní spotrebiteľom poskytnúť. Uvádzanie falošných zliav sa dostáva do rozporu so zákonom a spotrebitelia tak môžu k akčným cenovkám a recenziám pristupovať s väčšou dôverou.„Cieľom legislatívnych zmien je, aby si spotrebitelia boli vopred vedomí podmienok, za ktorých nakupujú a ich obchodné správanie nebolo ovplyvnené klamlivými praktikami,“ uviedla advokátka.Na Slovensku sú nové pravidlá v platnosti stále len veľmi krátko a zatiaľ tak chýba výkladová prax zo strany dozorného orgánu na nové inštitúty.„Nie je ustálené, ako bude napríklad Slovenská obchodná inšpekcia postupovať pri hodnotení rôznych praktík obchodníkov, ktoré u nás doposiaľ neboli explicitne riešené. Napríklad práve v súvislosti s poskytovaním cenových zliav. V každom prípade by sa obchodníci mali poponáhľať, aby dali všetko čo najskôr do súladu s novou legislatívou,“ uzavrela Tunegová.