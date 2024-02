Koalícia chce predísť zneužitiu témy na politické hry, Susko vysvetľuje zachovanie premlčacej doby pri znásilnení

Premlčacie lehoty zostávajú

Vláda Roberta Fica (Smer-SD) vo štvrtok schválila ponechanie súčasných premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch. Zmeny by zároveň mala Národná rada SR prijímať v skrátenom legislatívnom konaní. Podľa predloženého materiálu sa zmeny týkajú trestných činov proti životu a zdraviu, trestných činov proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činov proti rodine a mládeži či trestných činov proti iným právam a slobodám.

22.2.2024 (SITA.sk) - Všeobecné skrátenie premlčacích lehôt pri trestných činoch je správne a je v poriadku, čo naznačujú aj mnohí odborníci. Po dnešnom rokovaní vlády to skonštatoval minister spravodlivosti Boris Susko Smer-SD ).Koalícia však podľa neho nechce, aby opoziční politici zneužívali skrátenie premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch pred prezidentskými voľbami. To je podľa neho dôvod, prečo vláda vo štvrtok odsúhlasila pri trestných činoch proti životu a zdraviu, ľudskosti, rodine a mládeži návrat k premlčacím lehotám tak, ako sú účinné dnes.„Odborne treba povedať, že samotná premlčacia doba napríklad pri trestnom čine znásilnenia nie je riešením podstaty problému," vyhlásil Susko s tým, že plynutím času sa možnosť vyšetriť tieto skutky oslabuje.„Vyplýva to aj z policajných štatistík, ktoré máme," uviedol minister. Podľa neho je potrebné nastaviť také pravidlá pre ženy, aby nebolo pod tlakom a stresom. Najviac prípadov sa totiž podľa neho objasní v roku, v ktorom sa skutok stane.„Napriek tomu, aby nebola táto téma predmetom vyvolávania strachu a politických hier v rámci prezidentskej kampane sme sa rozhodli, že upravíme sami tie premlčacie lehoty, aby bol zachovaný právny stav, ako je dnes," dodal Susko.