 Štvrtok 11.12.2025
11. decembra 2025

Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska


Navrhovaná novela Trestného zákona predložená podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom má podľa strany Demokrati iba jeden cieľ, a to ...



644277fd61f89298339519 676x451 11.12.2025 (SITA.sk) - Navrhovaná novela Trestného zákona predložená podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom má podľa strany Demokrati iba jeden cieľ, a to zastaviť konanie o obžalobe voči Tiborovi Gašparovi, Kováčikovi, Bödörovi a mafianizovať Slovensko.


„Spochybnenie všetkých spolupracujúcich obvinených je dnes jediná cesta ako môže Gašpar vyviaznuť a utiecť spravodlivosti. Vládna koalícia už nemá hanbu a ani neskrýva to, že chce takto udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom - Gašparovi, Bödörovi a Kováčikovi,“ povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Ak bude prijatá táto novela, tak pomôže mnohým ľuďom obvineným z vrážd alebo lúpeží. Slovensko sa tak podľa Šeligu vráti do čias, keď vybuchovali autá, keď sa zabíjali podnikatelia a vydierali.

„Vládna koalícia si absolútne neuvedomuje dôsledky tohto prílepku, rovnako ako si neuvedomila dôsledky prvej samoamnestie, ktorá znamenala, že stúpli krádeže a kriminalita. Prečo sa Gašpar tak bojí? Pretože spolupracujúci obvinení usvedčujú jeho kroky ako policajného prezidenta, keď predal políciu Bödörovi,“ dodal Šeliga.

Pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona kritizujú aj všetky opozičné strany. Poslanci Hlasu a Smeru vo štvrtok navrhli, aby sa ako dôkaz nemohla použiť výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý získal nejaké benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti.

Koalícia to predkladá ako prílepok popri tzv. horalkovom paragrafe Trestného zákona, o ktorom sa rozhoduje zrýchlene. Pomôcť by to podľa opozície malo podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer), ktorý je obžalovaný v kauze Očistec. Ako sa píše v predloženom materiáli, úprava spolupracujúcich obvinených sa v praxi ukázala ako nedostatočná a inštitút takzvaného „kajúcnika“ sa zneužíva.


Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

