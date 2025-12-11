|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. decembra 2025
Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska
Tagy: Kajucnik Trestný zákon
Navrhovaná novela Trestného zákona predložená podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom má podľa strany Demokrati iba jeden cieľ, a to ...
Zdieľať
11.12.2025 (SITA.sk) - Navrhovaná novela Trestného zákona predložená podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom má podľa strany Demokrati iba jeden cieľ, a to zastaviť konanie o obžalobe voči Tiborovi Gašparovi, Kováčikovi, Bödörovi a mafianizovať Slovensko.
„Spochybnenie všetkých spolupracujúcich obvinených je dnes jediná cesta ako môže Gašpar vyviaznuť a utiecť spravodlivosti. Vládna koalícia už nemá hanbu a ani neskrýva to, že chce takto udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom - Gašparovi, Bödörovi a Kováčikovi,“ povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Ak bude prijatá táto novela, tak pomôže mnohým ľuďom obvineným z vrážd alebo lúpeží. Slovensko sa tak podľa Šeligu vráti do čias, keď vybuchovali autá, keď sa zabíjali podnikatelia a vydierali.
„Vládna koalícia si absolútne neuvedomuje dôsledky tohto prílepku, rovnako ako si neuvedomila dôsledky prvej samoamnestie, ktorá znamenala, že stúpli krádeže a kriminalita. Prečo sa Gašpar tak bojí? Pretože spolupracujúci obvinení usvedčujú jeho kroky ako policajného prezidenta, keď predal políciu Bödörovi,“ dodal Šeliga.
Pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona kritizujú aj všetky opozičné strany. Poslanci Hlasu a Smeru vo štvrtok navrhli, aby sa ako dôkaz nemohla použiť výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý získal nejaké benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti.
Koalícia to predkladá ako prílepok popri tzv. horalkovom paragrafe Trestného zákona, o ktorom sa rozhoduje zrýchlene. Pomôcť by to podľa opozície malo podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer), ktorý je obžalovaný v kauze Očistec. Ako sa píše v predloženom materiáli, úprava spolupracujúcich obvinených sa v praxi ukázala ako nedostatočná a inštitút takzvaného „kajúcnika“ sa zneužíva.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
„Spochybnenie všetkých spolupracujúcich obvinených je dnes jediná cesta ako môže Gašpar vyviaznuť a utiecť spravodlivosti. Vládna koalícia už nemá hanbu a ani neskrýva to, že chce takto udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom - Gašparovi, Bödörovi a Kováčikovi,“ povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Ak bude prijatá táto novela, tak pomôže mnohým ľuďom obvineným z vrážd alebo lúpeží. Slovensko sa tak podľa Šeligu vráti do čias, keď vybuchovali autá, keď sa zabíjali podnikatelia a vydierali.
„Vládna koalícia si absolútne neuvedomuje dôsledky tohto prílepku, rovnako ako si neuvedomila dôsledky prvej samoamnestie, ktorá znamenala, že stúpli krádeže a kriminalita. Prečo sa Gašpar tak bojí? Pretože spolupracujúci obvinení usvedčujú jeho kroky ako policajného prezidenta, keď predal políciu Bödörovi,“ dodal Šeliga.
Pozmeňujúce návrhy k novele Trestného zákona kritizujú aj všetky opozičné strany. Poslanci Hlasu a Smeru vo štvrtok navrhli, aby sa ako dôkaz nemohla použiť výpoveď spolupracujúceho obvineného, ktorý získal nejaké benefity a nevypovedal pravdivo alebo neuviedol všetky podstatné skutočnosti.
Koalícia to predkladá ako prílepok popri tzv. horalkovom paragrafe Trestného zákona, o ktorom sa rozhoduje zrýchlene. Pomôcť by to podľa opozície malo podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer), ktorý je obžalovaný v kauze Očistec. Ako sa píše v predloženom materiáli, úprava spolupracujúcich obvinených sa v praxi ukázala ako nedostatočná a inštitút takzvaného „kajúcnika“ sa zneužíva.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kajucnik Trestný zákon
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Väčšina Slovákov je za prehodnotenie novely Trestného zákona v súvislosti s opakovanými krádežami
Väčšina Slovákov je za prehodnotenie novely Trestného zákona v súvislosti s opakovanými krádežami
<< predchádzajúci článok
Pellegrini sa postavil na stranu čurillovcov, tvrdí Fico a vyzýva na prelomenie prezidentovho veta
Pellegrini sa postavil na stranu čurillovcov, tvrdí Fico a vyzýva na prelomenie prezidentovho veta