|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hilda
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. decembra 2025
Väčšina Slovákov je za prehodnotenie novely Trestného zákona v súvislosti s opakovanými krádežami
Tagy: krádeže Trestný zákon
Deväť z desiatich Slovákov vníma potrebu prehodnotenia novely Trestného zákona v súvislosti s opakovanými krádežami. Prehodnotenie novely navrhuje generálny prokurátor Maroš ...
Zdieľať
11.12.2025 (SITA.sk) - Deväť z desiatich Slovákov vníma potrebu prehodnotenia novely Trestného zákona v súvislosti s opakovanými krádežami. Prehodnotenie novely navrhuje generálny prokurátor Maroš Žilinka tak, aby sa pri opakovaných krádežiach nad určitú sumu považovali tieto za trestný čin. Prieskum ukázal, že s tým súhlasí aj 89,3 percenta občanov Slovenska. Prieskum realizovala agentúra Ako pre reláciu televízie Joj 24 Analýzy 24. Agentúra vykonávala prieskum od 11. do 18. novembra na vzorke 1 000 respondentov.
Výsledky prieskumu ukázali, že 64,4 percenta respondentov je názoru, že je určite potrebné novelu prehodnotiť. Ďalších 24,9 percenta sa vyjadrilo, že je to skôr potrebné. To, že je to skôr zbytočné si myslí len 4,4 percenta opýtaných, a že je to úplne zbytočné si myslí 3,3 percenta.
Za potrebu prehodnotenia novely Trestného zákona sú nadpriemerne 34 až 49-roční občania, ľudia s vysokoškolským vzdelaním a tiež obyvatelia Bratislavského, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Nadpriemerne ide aj o voličov Hnutia Slovensko, strany Sloboda a Solidarita, hnutia Republika, Progresívneho Slovenska, Demokratov, Maďarskej aliancie a tiež strany Hlas-SD.
Prehodnotenie novely je zbytočné najmä podľa starších ľudí nad 66 rokov, občanov s najnižším dosiahnutým vzdelaním a nadpriemerne aj podľa ľudí z Banskobystrického a Žilinského kraja, respondentov maďarskej národnosti a voličov strany Právo na pravdu, hnutia Sme rodina, Slovenskej národnej strany a strany Smer-SD.Rovnako to pokladajú za zbytočné aj ľudia, ktorí by teraz nešli k voľbám.
Zdroj: SITA.sk - Väčšina Slovákov je za prehodnotenie novely Trestného zákona v súvislosti s opakovanými krádežami © SITA Všetky práva vyhradené.
Výsledky prieskumu ukázali, že 64,4 percenta respondentov je názoru, že je určite potrebné novelu prehodnotiť. Ďalších 24,9 percenta sa vyjadrilo, že je to skôr potrebné. To, že je to skôr zbytočné si myslí len 4,4 percenta opýtaných, a že je to úplne zbytočné si myslí 3,3 percenta.
Za potrebu prehodnotenia novely Trestného zákona sú nadpriemerne 34 až 49-roční občania, ľudia s vysokoškolským vzdelaním a tiež obyvatelia Bratislavského, Trenčianskeho a Prešovského kraja. Nadpriemerne ide aj o voličov Hnutia Slovensko, strany Sloboda a Solidarita, hnutia Republika, Progresívneho Slovenska, Demokratov, Maďarskej aliancie a tiež strany Hlas-SD.
Prehodnotenie novely je zbytočné najmä podľa starších ľudí nad 66 rokov, občanov s najnižším dosiahnutým vzdelaním a nadpriemerne aj podľa ľudí z Banskobystrického a Žilinského kraja, respondentov maďarskej národnosti a voličov strany Právo na pravdu, hnutia Sme rodina, Slovenskej národnej strany a strany Smer-SD.Rovnako to pokladajú za zbytočné aj ľudia, ktorí by teraz nešli k voľbám.
Zdroj: SITA.sk - Väčšina Slovákov je za prehodnotenie novely Trestného zákona v súvislosti s opakovanými krádežami © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: krádeže Trestný zákon
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Novela Trestného zákona bola za ohlušujúceho piskotu opozície schválená hlasmi 76 poslancov
Novela Trestného zákona bola za ohlušujúceho piskotu opozície schválená hlasmi 76 poslancov
<< predchádzajúci článok
Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska
Koalícia chce udeliť ďalšiu amnestiu svojim ľuďom, Demokrati varujú pred mafianizáciou Slovenska