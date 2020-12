Koalícia ešte nerokovala o voľbe špeciálneho prokurátora, strana Za ľudí podporí len odvážneho kandidáta

Rozhodnú sa podľa ponuky možných kandidátov

Odvážny a nevydierateľný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2020 (Webnoviny.sk) - Koaličné strany zatiaľ nerokovali o kandidátoch na špeciálneho prokurátora. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA. Voľbu na špeciálneho prokurátora vyhlásil predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár Sme rodina ) 10. decembra.Návrhy kandidátov je možné podávať do 8. januára 2021 do 16:00. Voľba nového špeciálneho prokurátora sa má uskutočniť na schôdzi parlamentu, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. januára 2021.„Budeme sa rozhodovať na základe toho, kto sa prihlási. A, samozrejme, dohodneme sa v rámci koalície,“ priblížilo tlačové oddelenie hnutia Sme rodina To, že sa o možnom kandidátovi do tejto funkcie v koalícii zatiaľ nerokovalo, potvrdil aj hovorca strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Šprlák . „Taktiež sme sa o tom nerozprávali ešte ani v strane,“ dodal.Rovnakú informáciu potvrdil aj Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) , ktorý zároveň ozrejmil, že o tomto postupe budú verejnosť a médiá včas informovať.Koaličná strana Za ľudí nebude navrhovať žiadneho kandidáta a verí, že odborné inštitúcie navrhnú množstvo dobrých kandidátov. „Strana Za ľudí sa rozhodne, koho podporí po vypočutí kandidátov na výbore parlamentu. Podporíme len takého kandidáta, ktorý je nevydierateľný, odvážny, má čistý morálny štít a energiu urobiť razantné zmeny,“ uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a líderka Za ľudí Veronika Remišová Špeciálneho prokurátora volia a odvolávajú poslanci Národnej rady SR na funkčné obdobie siedmich rokov. Kandidátov na špeciálneho prokurátora môžu navrhovať poslanci parlamentu, minister spravodlivosti, verejný ochranca práv, generálny prokurátor, Rada prokurátorov SR, profesijná organizácia právnikov a právnické fakulty a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV).