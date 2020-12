Nový policajný prezident musí mať podľa Remišovej silný morálny profil a realizovateľnú víziu

O post sa uchádzajú dvaja kandidáti

Budú rešpektovať rozhodnutie ministra

12.12.2020 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje za kľúčové, aby nový policajný prezident nemal žiadne toxické väzby na ľudí, ktorí vedenie polície odovzdali do rúk organizovaného zločinu.Tiež musí podľa nej mať nespochybniteľný morálny profil a jasnú, realizovateľnú víziu reformy polície, funkčnej policajnej inšpekcie a personálnej očisty, ktorá bude viesť k vyššej dôvere občanov v policajný zbor.Remišovej stanovisko agentúre SITA zaslalo tlačové oddelenie strany. O post prezidenta Policajného zboru (PZ) SR sa uchádzajú aktuálny dočasný šéf polície Peter Kovařík a veliteľ Útvaru osobitného určenia Prezídia PZ (Lynx komando) Štefan Hamran Remišová pripomenula, že v súčasnosti je výber šéfa polície plne v kompetencii výberovej komisie a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). „V rámci odborných či politických diskusií však urobíme všetko pre to, aby boli spomenuté kľúčové zásady a požiadavky dodržané,“ povedala s tým, že táto vláda dostala od ľudí silný mandát aj na to, aby políciu zreformovala a očistila.„Je preto našou povinnosťou sa týmito zásadami riadiť aj pri výbere nového policajného prezidenta,“ podotkla. Tvrdí, že zároveň treba urgentne reformovať aj policajnú inšpekciu.Nefunkčnosť inšpekcie najlepšie podľa nej demonštruje aj to, že napriek dlhodobo známym podozreniam z prepojenia špičiek polície na organizovaný zločin, celé roky nekonala.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) bude pri výbere nového policajného prezidenta rešpektovať rozhodnutie ministra vnútra. „Tomu parlamentný výbor pre bezpečnosť a obranu, ktorého členkou je aj Anna Zemanová z SaS, odporučí vhodného kandidáta,“ uviedol hovorca liberálov Ondrej Šprlák Sedemčlenná komisia bude na pohovoroch hodnotiť riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti, odborné vedomosti a ďalšie zručnosti uchádzačov potrebné na výkon funkcie prezidenta PZ. Komisia následne predloží ministrovi vnútra zápisnicu o priebehu výberového konania a odporúčaniami.Minister podľa zákona do 15 dní predloží Výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady SR svoju voľbu. Výbor po verejnom vypočutí kandidátov odporučí šéfovi rezortu vnútra vymenovať jedného z nich do funkcie prezidenta PZ. Ak odporúčanie členovia výboru nevydajú, ministerstvo vnútra bude musieť výberové konanie zopakovať.