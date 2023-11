Koalícia ide zmeniť fungovanie úradu na ochranu oznamovateľov, tvrdí Taraba a nenechajú si diktovať

Regulácia činnosti

Skompromitovala úrad

26.11.2023 (SITA.sk) - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa stal servisnou agentúrou opozície, ktorý slúži na „zabetónovanie" jej ľudí v štátnych funkciách.V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ).Takáto činnosť úradu je podľa neho protiprávna, preto ide opozícia v decembri iniciovať zmenu zákona, ktorý reguluje jeho činnosť.„Tej pani šéfke toho úradu chcem pogratulovať, že skompromitovala ten úrad ešte skôr, ako začal poriadne fungovať," vyhlásil Taraba s tým, že návrh novely zákona o fungovaní úradu už videl.Zároveň povedal, že koalícia otvorí všetky prípady, v ktorých úrad priznal status chráneného oznamovateľa. „Bude to urobené absolútne ústavným spôsobom. My si nenecháme tu diktovať," doplnil minister.