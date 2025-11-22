|
Nedeľa 23.11.2025
Meniny má Klement
|Denník - Správy
22. novembra 2025
Koalícia je ako manželstvo pred rozvodom, hovoriť o vládnej kríze sú však podľa Danka silné slová
Hovoriť o kríze v koalícii sú podľa podpredsedu parlamentu a predsedu najmenšieho koaličného subjektu, Slovenskej národnej strany,
22.11.2025 (SITA.sk) - Hovoriť o kríze v koalícii sú podľa podpredsedu parlamentu a predsedu najmenšieho koaličného subjektu, Slovenskej národnej strany, Andreja Danka silné slová. Uviedol to v relácii Sobotné dialógy Slovenskej televízie a rozhlasu, v reakcii na otázku týkajúcu sa situácie vo vládnej koalícii po odvolaní vicepremiéra Petra Kmeca (Hlas-SD). Koalícia je podľa neho vždy ako manželstvo pred rozvodom, kde sa prelínajú rôzne záujmy politikov a politických strán.
„Potom sa vám môže stať, že vás zradia poslanci, lebo vy ich ako predseda strany nemôžete uviazať k svojej strane. Potom sa dozviete aj to, čo vám premiér otvorene povedal, že problémom vládnutia už po dvoch rokoch nie je opozícia, ale koaliční partneri," vravel.
„Na jednej strane podpíšete s niekým koaličnú zmluvu, a majú pravdu hlasáci, že podľa koaličnej zmluvy Kmeca má právo navrhnúť odvolať len predseda Hlasu," dodal Andrej Danko.
Na adresu premiéra skonštatoval, že už pri ministrovi cestovného ruchu športu Rudolfovi Huliakovi (Strana vidieka, nom. Smer-SD) uprednostnil to, že mu „daroval pol kráľovstva, celé ministerstvo a Tipos". Podobne podľa šéfa národniarov Robert Fico postupoval aj pri rebelujúcich exposlancoch Hlasu, Samuelovi Migaľovi a Radomírovi Šalitrošovi (v súčasnosti minister investícií a tajomník tomto ministerstve).
„Robert Fico začal v nejakom momente uprednostňovať nie koaličných partnerov, ale individuálne záujmy," myslí si Danko. Byť vo vláde je podľa neho náročné, podľa jeho názoru ale ani SNS ani Hlas nemusí čušať. Zdôraznil, že jeho strana vládu nikdy nepovalí, no sú podľa neho situácie, kedy by asi mali byť tvrdší. Fica v situácii s Petrom Kmecom prirovnal k žralokovi, ktorý ucítil krv.
„Premiér je v tomto nekompromisný, politicky to využil a popravil im ministra. Napriek tomu, že to Hlas chcel riešiť, Robert Fico je v tom nemilosrdný," skonštatoval predseda SNS. Dankov diskusný oponent, poslanec a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling je toho názoru, že koalícia je v hlbokej kríze.
Poukázal na Dankove slová o individuálnych záujmoch politikov a jednotlivých strán. Očakáva, že koalícia sa bude dohadovať o personálnych otázkach. „Rozprávajú iba o svojich flekoch, ministerstvách, kto kde pôjde a bude mať nejaké ministerstvo," uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia je ako manželstvo pred rozvodom, hovoriť o vládnej kríze sú však podľa Danka silné slová © SITA Všetky práva vyhradené.
