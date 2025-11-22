Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

22. novembra 2025

Liga za ľudské práva trpí akútnym nedostatkom peňazí, hrozí zastavenie jej činnosti


bezplatné právne poradenstvo Finančná zbierka Liga za ľudské práva Ľudské práva Občianske združenie

Liga za ľudské práva trpí akútnym nedostatkom peňazí, preto hrozí zastavenie jej činnosti. Občianske združenie spresnilo, že ak by boli nútení úplne zastaviť činnosť, ...



gettyimages 1294653377 676x397 22.11.2025 (SITA.sk) - Liga za ľudské práva trpí akútnym nedostatkom peňazí, preto hrozí zastavenie jej činnosti. Občianske združenie spresnilo, že ak by boli nútení úplne zastaviť činnosť, o bezplatné právne poradenstvo by prišli tisícky ľudí v núdzi.

Právne poradenstvo pre vyše 10-tisíc ľudí


Ak sa teda združeniu nepodarí nájsť nové zdroje, bude musieť v budúcom roku výrazne obmedziť či rovno zastaviť svoju činnosť. Dôsledky druhej možnosti by boli podľa združenia výrazné. V roku 2024 totiž Liga za ľudské práva poskytla právne poradenstvo viac ako desaťtisíc ľuďom a pomohla získať azyl desiatim osobám, ktoré utekali pred prenasledovaním.

„Právny tím zohral významnú úlohu aj pri vzniku Asistenčného centra pomoci v Bratislave, kde po celoplošnej ruskej invázii na Ukrajinu pomohol viac ako 46-tisíc ľuďom," priblížilo združenie a spresnilo, že ich právnici poskytujú bezplatné poradenstvo ľuďom, ktorí hľadajú bezpečie, rodinám, ktoré rozdelila vojna a tiež tým, ktorí utekajú pred prenasledovaním či vážnym bezprávím.

„Sme právnici a právničky, ktorí robia svoju prácu uprostred kríz – bezplatne, profesionálne a s presvedčením, že spravodlivosť by nemala závisieť od peňazí. Dnes však stojíme na hrane prežitia,“ uviedla programová riaditeľka Miroslava Mittelmannová.

Zánik siete podpory


Súčasný stav podľa jej slov spôsobila strata kľúčových grantov zo Slovenska a zahraničia. Združenie upozornilo, že k tomu prispelo aj rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ktoré na jar tohto roku zamietlo žiadosť o podporu obetí trestných činov z nenávisti. Ministerstvo odôvodnilo, že organizácia neuviedla financovanie z USA.

„Ak sa nám nepodarí získať nové zdroje, po dvoch desaťročiach môže skončiť organizácia, ktorá na Slovensku systematicky poskytuje bezplatné právne poradenstvo cudzincom a utečencom. S nami by zanikla aj sieť podpory, ktorá je záchranným lanom pre tých najzraniteľnejších – ľudí, ktorí si sami pomôcť nedokážu," dodala Mittelmannová.

Združenie by na preklenutie náročného obdobia a zabezpečenie prevádzky odborného tímu potrebovala na ďalšie mesiace približne 30-tisíc eur. Združenie preto spustilo aj dobročinnú výzvu cez portál Donio na www.donio.sk/zachranme-ligu.


Zdroj: SITA.sk - Liga za ľudské práva trpí akútnym nedostatkom peňazí, hrozí zastavenie jej činnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

bezplatné právne poradenstvo Finančná zbierka Liga za ľudské práva Ľudské práva Občianske združenie
