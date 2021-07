Koalícia kradla pri nákupe antigénových testov, Fico chce vidieť účtovníctvo trnavskej firmy (video)

Vďaka testom sa im vyšvihol zisk

Za nákupom vidí Matoviča

Rozpor zistil aj ÚVO

14.7.2021 (Webnoviny.sk) - Minuloročný nákup antigénových testov od trnavskej spoločnosti Eurolab Lambda bol podľa predsedu Smeru – SD Roberta Fica v rozpore so zákonom.Spoločnosť podľa neho nedala najlepšiu cenu, okrem toho mala byť vylúčená, pretože mala nedoplatky v Sociálnej poisťovni , ktoré uhradila, až keď sa na to prišlo.Fico to povedal v Trnave pred sídlom akciovej spoločnosti Eurolab Lambda, ktorá dodala vlani Správe štátnych hmotných rezerv a ministerstvu hospodárstva spolu 13,1 milióna kusov antigénových testov.Fico pripomenul, že firma Eurolab Lambda sa vďaka antigénovým testom vyšvihla zo zisku približne 31-tisíc eur v roku 2019 k vlaňajšiemu zisku 3,7 milióna eur.Za nákupom testov od tejto spoločnosti vidí vtedajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý sa podľa neho pozná s predsedom predstavenstva spoločnosti Eurolab Lambda Petrom Krajčovičom.Ten je menšinovým akcionárom v súkromnej škole Besst, do ktorej chodia Matovičove dcéry. Šéf Smeru-SD našiel spojenie aj so stranou Sloboda a solidarita , pretože jeden z jej zakladateľov Ivan Juráš bol predsedom predstavenstva Eurolab Lambda v minulosti.„Vládna koalícia kradne na tých najcitlivejších veciach, kradli aj na nákupe antigénových testov, ktoré sa používali v boji proti pandémii,“ skonštatoval Fico.Rozpor so zákonom v prípade niektorých nákupov antigénových testov Správou štátnych hmotných rezerv konštatoval aj Úrad pre verejné obstarávanie. Správa rezerv sa však odvolala a tak rozhodnutie nie je zatiaľ právoplatné.