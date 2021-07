Letné novinky v Auparku

NOSENE POP UP SHOP

14.7.2021 (Webnoviny.sk) -Navštívte počas leta limitovaný POP UP SHOP second handu NOSENE, ktorý šíri ekologické myšlienky, učí ľudí čo je to upcyklovanie a pomáha obetiam násilia. Nájdete v ňom ponuku rôznorodých módnych kúskov, ktoré sú nielen dizajnovo zaujímavé, ale nesú v sebe aj peknú myšlienku. Letný pop-up shop je tak plný udržateľnej módy a prírodnej kozmetiky. Pri nákupe a odchode z neho vás, navyše, bude sprevádzať dobrý pocit, že ste svojím dielom prispeli k trvalejšej móde. Navyše, značka NOSENE každý mesiac posúva pekné a použiteľné oblečenie, ktoré však nie je vhodné pre umiestnenie v rámci predajne NOSENE, na pomoc občianskym združeniam či neziskovým organizáciám.Aupark Bratislava si pre všetkých milovníkov nákupov pripravil letné oživenie svojej ponuky značiek v podobe hneď niekoľkých noviniek.Už tieto letné dni v obľúbenom nákupnom centre hlavného mesta nájdete širokú ponuku kvalitnej kávy značky. Svojim zákazníkom ponúka široký sortiment, ktorý odrážajú aktuálne trendy. Uspokojí tak i skutočne náročných kávičkárov, ktorí si môžu dopriať napríklad organické a fairtrade certifikované Gran Verde Café Creme z Peru.Novinkou v obľúbenom nákupnom centre je– saunový svet o veľkosti 1100 m², vďaka ktorému môžete dať „bye-bye“ neželaným toxínom v tele. Nachádza sa v zóne food courtu na poschodí. Saunia svojim návštevníkom ponúka hneď niekoľko možností očisty v podobe fínskej sauny, herbal sauny, parného kúpeľa, soľnej či tropickej sauny, ako aj saunové ceremoniály, relaxačnú zónu a saunovú kozmetiku.Úsmev na tvári dospelých aj tých najmenších členov rodiny vyčaria veselé ponožkyAj tie nájdete aktuálne v ponuke Auparku Bratislava. Obľúbená značka dnes prináša rozšírenú kolekciu, v rámci ktorej nájdete spodnú bielizeň, šaty či legíny. Nás zaujala limitovaná kolekcia s názvom Miklosko pre Dedoles, ktorá vznikla v spolupráci so známym módnym dizajnérom Ferom Mikloškom. Veselá letná kolekcia ponúka plnú výbavu k vode. Nájdete v nej plavky, plážovú tašku, plážový uterák alebo klobúk.Okrem veselej módy, vyčarí nefalšovanú radosť určite aj pohľad do zrkadla, v ktorom vidíme seba v originálnom outfite. Ideálnou voľbou pre jeho docielenie je dnes už známy „harness“ od značky, teda postroj, ktorý si je možné dať na tričko, blúzku, šaty, sako a dokonca i na plavky. Dodá záverečnú, ale určujúcu bodku za každým outfitom. V rámci oslavy spolupráce s Aupark Love Brands teraz prináša značka úplne nový kúsok - Wallie harness, ktorého súčasťou je opasok, crossbody popruh a peňaženka. Nová kolekcia zahŕňa i opakové kabelky Evie a Ella (vytvorené zo saffiano kože, známej svojou trvácnosťou a odolnosťou) a ponúka všetky nádherné farby, ktoré sú ako stvorené pre leto. Navyše, značka svoj sortiment teraz obohatila o nové jednoduché doplnky, akými sú: klasické opasky, klobúčiky, čelenky alebo „scrunchie“ gumička (vyrobená z vegánskej kože).A do tretice, pre potešenie všetkých, ktorí majú sviatok, alebo pre radosť len tak, nevynechajte návštevu nového kvetinárstva. Široký sortiment voňavých kvetín a originálnych kvetových aranžmá poteší aj náročné oko.Staňte sa v lete držiteľom vernostnej karty Aupark a zaraďte sa do širokej rodiny nákupného centra, ktorá využíva bohatú paletu zliav, akcií alebo služieb navyše. Patrí medzi ne napríklad konzultácia s renomovaným stylistom Alexom Lindovom, hodina parkovania navyše či zvýhodnená ponuka od obľúbených značiek ako: CCC, Fusakle, McDonald´s, MANUFACTURA či Nespresso. Registračný formulár do vernostného programu vyplníte rýchlo a jednoducho aj online TU: https://www.aupark-bratislava.sk/registration Počas letných nákupov nezabudnite na horúce trendy. Kráčajte s módou a buďte počas slnečných dní IN. „Obdobie chladných dni sa už stráca, a preto je čas na vzdušnejšie materiály a svetlejšie odtiene, ktoré sú nabité energiou. Zvoľte farbu, ktorá sa vám páči a nebojte sa počas leta ukázať aj viac pokožky. Letné trendy roku 2021 začínajú od pastelových farieb a končia mini sukňami či topmi na špagetové ramienka,“ informuje Alex Lindov, stylista nákupného centra Aupark Bratislava. Bohatú ponuku z najnovších trendov nájdete, napríklad, v kolekciách značiek Karl Lagerfeld, Zara, Liu Jo alebo Reserved.Informačný servis