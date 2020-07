Koalícia náhradu za Mamojku zatiaľ nemá, chce odborníkov a na výbere kandidátov si dá záležať

Zdatných nominantov majú dosť

Mamojka údajne odišiel pre zdravotné problémy

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Medzi koaličnými stranami zatiaľ nie je zhoda na náhradníkovi za bývalého ústavného sudcu Mojmíra Mamojku . Pre agentúru SITA to uviedol predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR Milan Vetrák (OĽaNO). Rozhodujúce podľa neho bude vypočutie kandidátov na ústavnoprávnom výbore, ktorý by mal byť začiatkom septembra, približne týždeň po 7. septembri.„Cieľom nie je dohodnúť sa na jednom koaličnom kandidátovi, ale povedať si preferencie dvoch najlepších kandidátov po vypočutí,“ informoval Vetrák s tým, že hnutie OĽaNO už v minulosti odmietlo politické nominácie a skôr podporí odborníkov. Predseda výboru tiež potvrdil, že pri voľbe dvoch kandidátov na post ústavného sudcu sa ešte nevyužije pripravovaná reforma, ktorú predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Hlasovanie v parlamente by však malo byť verejné, čo si ešte vyžaduje nadobudnutie účinnosti novely zákona o rokovacom poriadku. Tú schválili na júlovej schôdzi.„Prípadné vylepšenia, ako napríklad voľba kvalifikovanou väčšinou poslancov v parlamente v zmysle odporúčania Benátskej komisie, si vyžadujú zmenu Ústavy Slovenskej republiky, a tou sa budeme zaoberať v parlamente až na jeseň tohto roka,“ dodal Vetrák.Na záver predseda výboru odmietol, že by sa zopakovala situácia z minulého roka, keď parlament nevedel zvoliť dostatočný počet kandidátov na sudcov ústavného súdu. „Problém skôr spočíva v tom, že máme nominovaných veľa odborne aj morálne zdatných osôb, ale zvoliť za kandidátov môžeme len dvoch z nich,“ uzavrel Vetrák.Vo februári priniesol spravodajský web Denníka N informácie, že si Mamojka dohadoval stretnutie s Marianom K ., ktorý v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Mamojku spomenul v súvislosti s Marianom K. vo svojej výpovedi aj niekdajší člen Slovenskej informačnej služby Mamojka osobné stretnutie s Tóthom poprel. Mamojka uviedol, že k rozhodnutiu odísť z funkcie ho viedla uvažovaná právna úprava o vekovej hranici ústavných sudcov, ako aj zdravotné problémy.Pokiaľ ide o medializované kontakty s Marianom K., Mamojka zdôraznil, že sa s ním spoznal na rokovaní Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde si viac ako pred 20-timi rokmi potykali.