Koalícia Naše mesTTo predstavila 30 kandidátov na poslancov

Trnava, ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 10. septembra (TASR) – Koalícia Naše mesTTo posiela do predvolebného boja v Trnave 30 kandidátov na poslancov do 31-členného mestského zastupiteľstva. Zastupujú KDH, Stranu zelených Slovenska a SDKÚ-DS, 19 z nich je bez straníckej príslušnosti.Predstavil ich v pondelok Rastislav Mráz (KDH), ktorý je kandidátom Naše mesTTo na primátora. Ako uviedol, priemerný vek kandidujúcich je 44 rokov, v zostave je päť žien. Do komunálnych volieb už nejdú nestori KDH, bývalí primátori Štefan Bošnák a Vladimír Butko.uviedol Mráz. Povedal, že rok 2018 v sebe skrýva číslo dospelosti.uviedol. Naše mesTTo sa chce pokúšať o slušný dialóg s Trnavčanmi, nechce si robiť "bezbrehý personálny marketing na sociálnych sieťach".dodal Mráz.K prioritám volebného programu patrí doprava, ktorú považujú za najpáčivejší problém v Trnave a vybudovanie južného obchvatu by preto odľahčilo situáciu. Pri parkovaní vidí Naše MesTTo a kandidát na primátora ako nevyhnutný krok dôkladné zmapovanie situácie a na tomto základe vybudovanie parkovacích domov a zavedenie efektívneho rezidenčného systému. V rámci cestovného ruchu je potrebné nadviazať kooperáciu s podnikateľskými subjektmi a potom vytvoriť a realizovať koncepciu rozvoja pútnického, kongresového a eventového turizmu. Pre bezpečnosť v meste je nutné myslieť na zabezpečenie preventívnych programov na sociálnu inklúziu v súvislosti s ekonomickou migráciou.Kandidatúru na primátora Trnavy zatiaľ oficiálne oznámili aj súčasný primátor Peter Bročka (nezávislý, zoskupenie Lepšia Trnava), Marián Galbavý (nezávislý, Priateľská Trnava) a Igor Válek (Smer-SD, SNS).