Pakistan uvažuje o zákaze dovozu luxusných produktov

Islamabad 10. septembra (TASR) - Nová pakistanská ekonomická rada (EAC) na svojom strategickom zasadaní diskutovala o zákaze dovozu luxusných automobilov, inteligentných telefónov a syrov v snahe vyhnúť sa žiadosti o ďalší záchranný úver od Medzinárodného menového fondu (MMF). Uviedol to v pondelok zdroj z kabinetu.Zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o radikálnych opatreniach, ktoré by krajine pomohli zvládnuť prudko rastúci deficit bežného účtu.EAC sa prvýkrát stretla minulý týždeň a predsedal jej premiér Imrán Chán, ktorý sa minulý mesiac ujal funkcie spolu s ministrom financií Asadom Umarom.Slabý pakistanský vývoz a nárast dovozu viedli k nedostatku dolárov v ekonomike. To vyvolalo tlak na domácu menu a spôsobilo pokles devízových rezerv.Väčšina finančných analytikov tak predpovedá, že Pakistan sa bude musieť obrátiť na MMF so žiadosťou o v poradí už 15. úver od začiatku 80. rokov minulého storočia. Nový premiér ale kritizoval doterajšiu kultúru "závislosti" od pomoci zvonka a predstavitelia jeho strany vyjadrili obavy, že reformy a úsporné opatrenia, ktoré bude MMF požadovať, by priniesli redukciu sľúbených vládnych výdavkov.EAC sa na prvom zasadaní minulý týždeň sústredila na "špecifické" nápady, ako obmedziť dovoz. Podľa zdroja z rady nikto z jej členov nenavrhol, aby sa Pakistan obrátil na MMF.Minister financií Umar nedávno povedal parlamentu, že úver od MMF je posledná možnosť.Medzi radikálnymi krokmi, o ktorých diskutovala EAC, bol napríklad zákaz dovozu syrov, automobilov, mobilných telefónov a ovocia, ktoré by mohli pomôcť Pakistanu "ušetriť približne 4 až 5 miliárd USD". Tlak na vývoz by zase mohol priniesť dodatočné príjmy vo výške 2 miliárd USD.Podľa premiéra Chána zo zahraničia sa dováža priveľa syrov, hoci krajine chýbajú doláre.Predchádzajúca vláda minulý rok zvýšila sadzby až o 50 % na 240 dovážaných položiek, vrátane syrov a luxusných automobilov, a zaviedla regulačné clá na desiatky importovaných produktov. Nevydala však žiadny zákaz dovozu.Umar nedávno uviedol, že Pakistan nevylučuje, že požiadal o pomoc "spriatelené krajiny", čo sú zvyčajne Čína a Saudská Arábia, aby sa vyhol žiadosti o úver od MMF.Deficit bežného účtu Pakistanu sa za rok do konca júna 2018 zvýšil o 43 % na 18 miliárd USD (15,50 miliardy eur). Prispelo k tomu aj výrazné zdraženie ropy.Na zmiernenie tlakov na bežný účet pakistanská centrálna banka od decembra 2017 štyrikrát devalvovala rupiu a trikrát zvýšila úrokové sadzby.