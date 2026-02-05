|
05. februára 2026
Koalícia nepodporila návrh na ochranu detí vystavených násiliu, progresívci to označujú za zlyhanie
Koalícia sa otočila chrbtom deťom, ktoré zažívajú násilie. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré v stredu 4. februára ...
5.2.2026 (SITA.sk) - Koalícia sa otočila chrbtom deťom, ktoré zažívajú násilie. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré v stredu 4. februára predložilo do parlamentu návrh zákona, ktorého cieľom bola ochrana detí.
Tento zákon mal byť ochranou pre deti, ktoré sa pozerajú na bitky, týranie či vraždy svojich blízkych. „Koalícia sa však rozhodla vyslať jasný signál, že ochrana detí pre ňu nie je prioritou a za zákon nehlasovala,“ uviedla poslankyňa Lucia Plaváková (PS).
Priblížila, že v zákone navrhovali, aby spáchanie trestného činu v prítomnosti dieťaťa bolo priťažujúcou okolnosťou, a aby dieťa, ktoré je prítomné pri závažných trestných činoch, bolo považované za poškodenú osobu. „To sú minimálne kroky, ktoré by deťom zabezpečili aspoň základnú právnu ochranu. Ani s týmto však koalícia nesúhlasila,“ doplnila Plaváková.
Poslankyňa zdôraznila, že tento problém Slovensko sprevádza roky. „Deti na Slovensku opakovane zažívajú hrôzy, ktoré by nemal zažiť nikto. Vidia, ako ich otec bodne alebo zastrelí matku, ako je žena podpálená pred očami vlastných detí, ako sa vražda odohrá priamo pred kočíkom s bábätkom,“ upozornila Plaváková s tým, že tieto deti si potom nesú traumu po celý život a štát im vôbec nepomáha.
Poslanec Ondrej Prostredník (PS) rozhodnutie koaličných poslancov označil ako morálne a politické zlyhanie. Slovenské zákony podľa neho dlhodobo nedostatočne chránia deti. Ich návrh to tak mohol aspoň sčasti zmeniť, keby ho koalícia nezmetie zo stola.
Prostredník podotkol, že tento návrh vychádzal aj z odporúčaní Istanbulského dohovoru. „Roky sme počúvali, že tento dohovor netreba ratifikovať, lebo všetky jeho opatrenia vieme prijať do našej legislatívy aj bez neho. Jeho odporcovia mali možnosť dokázať, že to mysleli vážne. Namiesto toho hlasovali proti ochrane detí,“ dodal poslanec.
Absurdnejšia je podľa progresívcov skutočnosť, že tento návrh bol v súlade aj s Programovým vyhlásením vlády. Vláda sa totiž zaviazala zlepšiť ochranu žien a detí pred domácim násilím a účinne stíhať páchateľov. „V praxi však vidíme presný opak, ochrana detí neprešla, zato ochrana korupčníkov a zlodejov áno,“ dodala poslankyňa Irena Bihariová (PS).
Zdôraznila, že tu ide o deti, ktoré sú rukojemníkmi násilia v rodinách. „Ide o deti, ktoré si do života nesú jazvy z kriku, úderov a v najhorších prípadoch z vrážd. Koalícia im dnes otočila chrbát. My to neurobíme. Budeme sa k tejto téme vracať dovtedy, kým Slovensko nezačne chrániť aj tých najzraniteľnejších,“ uzavrela Bihariová.
Zdroj: SITA.sk - Koalícia nepodporila návrh na ochranu detí vystavených násiliu, progresívci to označujú za zlyhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
