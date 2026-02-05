Pri spontánnych rozhodnutiach v živote je dôležitá jednoduchosť poistného riešenia, obzvlášť v zime

|
Štvrtok 5.2.2026
Meniny má Agáta
Denník - Správy
Potvrdzuje to aj štatistika Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Podľa nej bolo v roku 2024 na Slovensku pre úrazy hospitalizovaných viac ako 68.000 ľudí. Najviac prípadov sa týkalo seniorov nad 65 rokov, pričom priemerná dĺžka hospitalizácie presiahla šesť dní.
Úraz však neznamená len zdravotné obmedzenie. Často so sebou prináša aj nečakaný výpadok príjmu, zvýšené výdavky domácnosti a potrebu rýchlej adaptácie na zmenený stav bytia.
V situáciách, keď úraz vedie k hospitalizácii a dočasnej strate príjmu, môže zohrávať dôležitú úlohu úrazové poistenie.
Spoločnosť MetLife, ktorá pôsobí na slovenskom poistnom trhu už vyše 30 rokov, počas tohto obdobia úspešne vyriešila viac ako 252.000 poistných udalostí. Najčastejším dôvodom boli práve úrazy. Za ne poisťovňa svojim klientom vyplatila viac ako 88 miliónov eur, čo potvrdzuje, že úrazy patria medzi najbežnejšie životné situácie, s ktorými sa klienti na poisťovňu obracajú.
MetLife ponúka viacero foriem poistnej ochrany, ktoré klientovi pomáhajú zmierniť následky úrazu. Nastaví si ich podľa svojich predstáv s možnosťou kombinovať pevné i klesajúce poistné sumy či denné dávky. Najbežnejším je životné poistenie TrendLife, ktoré okrem iných rizík kryje aj prípady hospitalizácie následkom úrazu. Produkt pomáha klientom finančne preklenúť obdobie liečby a rekonvalescencie tak, aby si dokázali udržať svoj životný štandard. V zimných mesiacoch, keď riziko pádov a zranení rastie, môže byť takáto forma ochrany praktickým doplnkom finančnej istoty jednotlivcov aj rodín.
"Či už človek svoje aktivity precízne plánuje, alebo sa rozhoduje spontánne, dôležitá je dostupnosť poistenia, správny výber a najmä jednoduchosť riešenia," povedala Senior produktová konzultantka spoločnosti MetLife Slovensko Erika Poleková.
Práve jednoduchosť a rýchla dostupnosť sú jednými z dôvodov, prečo MetLife ponúka viaceré doplnkové úrazové poistenia aj prostredníctvom mobilných operátorov. Príkladom je produkt Hospital, ktorý prekvapí vysokou variabilitou a flexibilitou poistenia. Poskytuje finančnú ochranu v rôznych zložitých situáciách. "V praxi to znamená možnosť vybaviť poistenie bez zložitej administratívy, priamo v momente, keď si človek uvedomí, že chce mať istotu pre prípad nečakanej udalosti," objasnila Poleková.
MetLife na Slovensku
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu.
O spoločnosti MetLife
MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností ("MetLife") jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Ázii, Latinskej Amerike, Európe a na Strednom východe.Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pri spontánnych rozhodnutiach v živote je dôležitá jednoduchosť poistného riešenia, obzvlášť v zime © SITA Všetky práva vyhradené.
