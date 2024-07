Koalícia nie je ochotná diskutovať o atentáte na Fica, podľa SaS by mal minister vnútra vyvodiť politickú zodpovednosť (video)

Verejnosť neverí oficiálnej verzii

Politická zodpovednosť





Premiéra Roberta Fica útočník postrelil v Handlovej 15. mája. Výstrely padli pred domom kultúry, kde zasadal vládny kabinet, keď premiér išiel medzi ľudí.





30.7.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) by mal vyvodiť politickú zodpovednosť, či už smerom k sebe alebo k svojim podriadeným. Uviedol to na utorkovej tlačovej besede poslanec parlamentu a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v súvislosti s májovým atentátom, ktorý bol spáchaný na premiéra Roberta Fica Smer-SD ).Líder SaS taktiež apeluje na to, aby sa koalícia a opozícia opäť stretli a vytvorila sa vyšetrovacia komisia, ktorá sa zhodne na verzii, ktorú budú vedieť prezentovať verejnosti. Komisia by svojim vyšetrovaním podľa SaS zároveň vyvrátila viaceré dezinformácie, ktoré sa v súvislosti s atentátom šírili.Prieskumy podľa Gröhlingových slov preukázali, že nemalá časť verejnosti neverí oficiálnej verzii, že atentát sa naozaj udial a dokonca tretina koaličných voličov si myslí, že atentát bol spáchaný práve pre vyjadrenia samotného Fica. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) pripomína, že od atentátu na premiéra ubehlo už dva a pol mesiaca, pričom inšpekcia stále nič nevyriešila.„Inšpekcia ministerstva vnútra za dva a pol mesiaca nebola schopná vyhodnotiť zákrok príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov . Napriek tomu sa zameriava na úplne iné veci," povedal Krúpa na tlačovej besede. Zároveň porovnal kroky ochranky počas atentátu na Fica s krokmi ochranky počas útoku na exprezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa „Zasadla komisia, bolo vypočutie v kongrese a následne šéfka tajnej služby, u nás je to Úrad na ochranu ústavných činiteľov, odstúpila. U nás sa nestalo nič, ani sa nič nedeje," dodal. Krúpa pripomína, že koalícia blokuje opozíciou zvolávané parlamentné výbory a nedáva jej priestor na diskusiu.„Nie je ochotná prevziať politickú zodpovednosť, nie je ochotná o tom diskutovať, vyhýba sa verejnosti, aby o tom diskutovala, samozrejme, že zahmlieva. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme sa konečne dostali k nejakým informáciám," uviedol poslanec a dodal, že ak minister Šutaj Eštok nevyvodí politickú zodpovednosť, sú ochotní o tom diskutovať aj v pléne Národnej rady SR