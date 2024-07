Zažite olympijskú horúčku na Kuchajde a vychutnajte si inovatívne zážitky s Galaxy AI v Samsung experience zóne

Otestujte si funkcie Galaxy AI na vlastnej koži

Detský kútik aj lákavá súťaž

Zoznámte sa s vlajkovými loďami Samsungu

Samsung, ako globálny partner Letných olympijských hier, sa zároveň stal partnerom Olympijského festivalu v Bratislave. Atmosféru najväčšieho športového sviatku tak prinesie aj Slovákom a Slovenkám, ktorí nevycestujú do Paríža. Okrem bohatých možností trávenia voľného času v podobe športu, kulinárskych zážitkov či koncertov, si prídu na svoje aj milovníci technológií.Nezmeškajte šancu objaviť budúcnosť v, ktorá ponúkne jedinečnú príležitosť zažiť najnovšie technologické inovácie od Samsungu. Na začiatku tohto roka vstúpila spoločnosť do éry mobilnej umelej inteligencie predstavením Galaxy AI. Jej jednotlivé funkcie budete môcť spoznať v Galaxy AI vane, ktorý bude rozdelený na niekoľko zážitkových zón. V každej z nich si budete môcť osobne vyskúšať jednu z Galaxy AI funkcií produktov Samsungu a zistiť, čo všetko dokážu.Návštevníci tu nájdu napríklad zónu, ktorá umožňuje vytvoriť si milú pamiatku s motívom Letných olympijských hier 2024. Vďaka funkcii Asistent fotografií môžu meniť veľkosť Eiffelovej veže, premiestňovať ju alebo odstraňovať postavy.bude zasa prezentovať funkciu Simultánny preklad. Návštevník v nej zavolá na určené číslo a pomocou smartfónu s Galaxy AI a hostesky, ktorá hovorí viacerými jazykmi, si vyskúša preklad v reálnom čase.je venovaná funkcii Asistent pre poznámky. Budete si tu môcť odfotiť stránky nadrozmernej knihy a pomocou AI získať zhrnutie textu.s destináciami si môžete vyskúšať funkciu Zakrúžkuj a vyhľadaj. Stačí odfotografovať rôzne olympijské štadióny zobrazené v okienkach, zakrúžkovať ich a pomocou Zakrúžkuj a vyhľadaj zistiť, o aký štadión ide.Samsung myslel na všetky vekové kategórie – so svetom technológií a ich budúcnosťou sa môžu zoznámiť aj najmenší. V detskom kútiku si budú môcť vyskúšať funkciu AI Kreslenie. Obrázok bude možné následne priamo na mieste vytlačiť a vziať si domov na pamiatku. Nejednu detskú izbu tak už zakrátko bude zdobiť olympijský festivalový suvenír.Ak osobne navštívite Samsung zónu,Stačí, ak sa prejdete celou Samsung Galaxy AI zónou, vyskúšate si všetky funkcie AI a vyplníte dotazník. Na konci festivalu získajú traja vylosovaní výhercovia lákavé odmeny. Súťažiaci na 1. mieste získa nový Galaxy Z Flip6, výherca 2. miesta sa bude môcť tešiť z Galaxy Watch7 a za tretie miesto si účastník odnesie Galaxy Buds3. Navyše každý deň sa budú žrebovať traja výhercovia Samsung olympijského merchu.Ešte viac zážitkov si budete môcť užiť 9. augusta, kedy bude areál Kuchajdy patriťŠpeciálnym programom vás prevedie moderátor Graciosooo a stretnete aj ďalších influencerov. Tešiť sa môžete aj na kvízovú súťaž, občerstvenie, špeciálne aktivity pre deti a z hlavného pódia vás roztancuje svojím setom DJ.V Samsung experience zóne si budete môcť detailne prezrieť aj najčerstvejšie technologické novinky – skladacie telefóny, hodinky a slúchadlá od Samsungu. Nájdete tu nový Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Watch7 a Galaxy Watch Ultra.Novou sériou Galaxy Z otvorila spoločnosť Samsung ďalšiu kapitolu Galaxy AI s využitím svojho najuniverzálnejšieho a najflexibilnejšieho konštrukčného riešenia smartfónov, ktoré sú perfektne navrhnuté tak, aby prinášali mnoho jedinečných mobilných zážitkov. Inovatívne funkcie Galaxy AI zlepšujú aj kvalitu zvuku a komunikácie v slúchadlách Galaxy Buds3.Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7 zasa prinášajú nové prehľady a analýzy s využitím Galaxy AI. Funkcia Energy Skóre kontroluje spánok, srdcový tep a denné aktivity a pomáha plánovať rutiny na dosiahnutie maximálnej zdravotnej efektivity.Príďte sa zoznámiť s úplne novými modelmi na bratislavskú Kuchajdu do Samsung experience zóny, ktorú budete môcť navštíviť už od