Koalícia opozičných strán stavia v Trnave do volieb 11 kandidátov

Trnava 9. októbra (TASR) – Koalícia strán SaS, OĽaNO, Nova a Šanca predstavila v utorok v Trnave svojich 11 kandidátov na poslancov pre nadchádzajúce novembrové komunálne voľby. O hlasy voličov sa budú desiati muži a jedna žena uchádzať v piatich zo šiestich volebných obvodov, okrem miestnej časti Modranka. Podporiť ich kandidatúru prišli predseda SaS Richard Sulík, za OĽaNO Jozef Viskupič a predseda strany Šanca Viliam Novotný.Koalícia predstavila hlavné body svojho volebného programu, v ktorom dominujú sociálne témy, zdravotníctvo, voľnočasové aktivity a otvorená samospráva. Viskupič uviedol, že komunálne voľby sú dôležitou výzvou, je rád, že tieto mladé strany a hnutia dospeli k dohode a zostavili koalíciu.povedal. Novotný vyzdvihol dobrú spoluprácu už z predchádzajúcich volieb, výsledkom ktorej je súčasný predseda Trnavského samosprávneho kraja.konštatoval Novotný. Zástupcovia koalície informovali, že vo voľbách na primátora Trnavy budú podporovať súčasného primátora Petra Bročku.Medzi priority, ktorými chce koalícia oslovovať trnavských voličov, je lepšia dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených, vytvorenie podmienok pre profesionálov v tejto oblasti a zriadenie objednávacieho systému v mestskej poliklinike tak, aby pacienti neboli odkázaní na dlhé hodiny čakania pred začiatkom ordinačných hodín.uviedol za kandidátov na poslancov Martin Diener. V oblasti opatrení pre zdravé ovzdušie a predchádzanie následkom klimatických zmien chcú zaviesť zonáciu verejných priestranstiev na kosenie a na každú obstarať rámcovú s minimálne tromi spoločnosťami, zabezpečiť ekologickú zimnú údržbu ciest a chodníkov a priebežne čistiť komunikácie mesta.V rámci adaptácie na klimatické zmeny treba špeciálnu pozornosť venovať podľa koalície ohrozeným skupinám obyvateľstva - seniorom a malým deťom v mestských zariadeniach. Do projektov rekonštrukcií a budovania nových objektov treba cielene zabudovať prvky na znižovanie tepelnej priepustnosti.V kapitole Transparentnosť a ekonomická efektívnosť vynakladania prostriedkov má koalícia vo volebnom programe ciele ako zavedenie výdavkovej politiky mesta založenej na koncepcii hodnota za peniaze aj komplexného registra spoločností spolupracujúcich s mestom.Pre voľnočasové aktivity Trnavčanov chce koalícia zvýšiť prostriedky na projekty obyvateľov, sprístupniť športoviská a školské dvory rodičom s deťmi každý deň popoludní a spestriť voľnočasovú infraštruktúru. K oblasti dopravy koalícia zdôraznila, že mestá nemajú priamy vplyv na budovanie dôležitých ciest, ich úlohou je vytvárať podmienky na ich výstavbu a vyvíjať tlak na kompetentných.konštatoval Viskupič. Úlohou je vytvoriť predpoklady, aby sa cestujúci presunuli z individuálnej dopravy do verejnej.dodal Diener. Sú zároveň pripravení podporovať všetky dobré návrhy predložené do mestského zastupiteľstva, bez ohľadu na politické či občianske zastúpenie predkladateľov.