Krajiny EÚ porušujúce právny štát čaká prísnejšia kontrola eurofondov

Maroš Šefčovič, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. októbra (TASR) – Členské štáty Európskej únie budú vystavené prísnejšej kontrole čerpania eurofondov, ak nebudú rešpektovať princípy právneho štátu a nezávislosti súdnictva. Uviedol to v Bruseli v rozhovore pre TASR podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.Slovenský eurokomisár upozornil, že túto otázku treba vnímať v dvoch rovinách – politickej a právnej.Politická je tá, že v prípade, že sa v niektorých členských krajinách nerešpektuje právo a ohrozuje sa nezávislosť fungovania súdnych inštitúcií, tak to vytvára veľký politický priestor v krajinách, ktoré sú takzvaní čistí prispievatelia do európskeho rozpočtu.upozornil Šefčovič. Dodal, že vytvárajúci sa priestor na argumentáciu o týchto otázkach môže viesť aj k tomu, že európsky rozpočet nebude tak štedro podporovaný čistými prispievateľmi, ako to bolo doteraz.Druhá rovina tohto problému je podľa jeho slov praktická a právna. Pripomenul, že čerpanie eurofondov podlieha veľmi prísnej kontrole, existuje viacvrstvový kontrolný mechanizmus, čiže každé rozhodnutie môže byť preskúmané súdnymi orgánmi. Upozornil, že v rámci EÚ sa súdne rozhodnutia v jednotlivých členských krajinách navzájom rešpektujú. V prípade Poľska však už nastali prvé precedensy, keď západoeurópske súdy odmietli rešpektovať rozhodnutia poľských súdov práve preto, že mali pochybnosti o nezávislosti súdnej moci v tejto krajine.skonštatoval Šefčovič. Zároveň pripomenul, že v čisto právnej rovine exekutíva EÚ očakáva, že krajiny, ktoré budú rešpektovať Európsku prokuratúru (EPPO), nebudú mať problémy s preskúmaním – z európskej úrovne - toho, ako sa čerpajú eurofondy.skonštatoval Šefčovič.