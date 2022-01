Koalícia podľa Sulíka vydrží do konca volebného obdobia, vládnuť bez Kollára by bolo náročnejšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Koalícia do konca volebného obdobia vydrží. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. Minister je toho názoru, že aj keď je v koalícii príliš veľa otáznikov, tak predpoklady na to, aby pod vedením premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) vydržala, sú celkom dobré.Sulík sa zároveň domnieva, že koalícia by dokázala dovládnuť aj bez hnutia Sme rodina. „Bolo by to náročnejšie, ale zároveň aj úprimnejšie a viacej by nás to zcelilo. Každopádne, ja by som nebol v koalícii, kde by som nepodporoval kľúčové veci. Aký to má potom zmysel?“ zamýšľa sa šéf SaS.Na otázku agentúry SITA, o aké posty by mala strana SaS záujem v prípade odchodu hnutia Sme rodina, odpovedal, že je to veľmi hypotetická otázka a zatiaľ nad ňou neuvažoval.