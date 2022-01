Zbierky s vrchnákmi môžu pokračovať, zálohované fľaše sa môžu vrátiť aj bez nich

Organizácie chcú naďalej pomáhať

Od roku 2024 sa budú vracať aj vrchnáky

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO) upozornil, že zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje neukladá povinnosť odovzdať fľašu aj s vrchnákom a dobročinné zbierky môžu pokračovať.Podľa informačnej kampane sa plastové fľaše majú odovzdávať aj s vrchnákmi, čo môže znamenať problém pre občianske združenia a charitatívne organizácie, ktoré po celom Slovensku zbierajú vrchnáčiky na dobročinné účely. V tlačovej správe o tom informoval Matuš Mandrák z Mediálneho tímu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Aj vo Svite nosia obyvatelia mesta vrchnáčiky do kovového srdca. Podľa Martina Svočáka z občianskeho združenia Športuj srdcom by chceli zbieraním vrchnáčikov naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. „Iba za posledných šesť mesiacov sa nám podarilo v meste Svit vyzbierať 1,6 tony vrchnákov, vďaka čomu sme mohli odovzdať vyše 320 eur konkrétnej rodine na kompenzačné pomôcky a rehabilitácie pre ich choré dieťatko,“ vysvetlil Svočák.Podľa poslanca Čekovského „dobrí ľudia, ktorí boli doteraz zvyknutí popri triedení plastových fliaš ešte odovzdávať vrchnáčiky na pomoc iným, tak môžu robiť naďalej a pomáhať tak tým, ktorí to potrebujú“. Zároveň chápe, že cieľom informačnej kampane je ľudí motivovať k odovzdávaniu PET fliaš aj s vrchnáčikmi. „Okrem toho, že takýto postup je ekologickejší, tak od roku 2024 bude platiť smernica EÚ, podľa ktorej už bude nutné odovzdávať fľaše aj s vrchnákmi. Ešte dva roky však môžu zbierky vrchnáčikov fungovať tak, ako doteraz,“ uzavrel Čekovský.Od 1. januára sa začal zber zálohovaných PET fliaš. Tento systém prinesie ekologickejší spôsob nakladania s plastovými obalmi.