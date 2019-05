Koalícia premiéra Morrisona bude mať po voľbách parlamentnú väčšinu

Scott Morrison, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 21. mája (TASR) - Konzervatívna koalícia austrálskeho premiéra Scotta Morrisona získala v sobotňajších parlamentných voľbách dostatok kresiel na vytvorenie väčšinovej vlády. Podľa tlačovej agentúry DPA to vyplýva z najnovších údajov ústrednej volebnej komisie, na základe ktorých by mala Morrisonova koalícia Liberálnej strany Austrálie (LPA) a Národnej strany Austrálie (NPA) obsadiť v 151-člennej dolnej komore parlamentu 76 miest.K pripísaniu dodatočného kresla v prospech vládnuceho tábora došlo v utorok v Chisholme na predmestí Melbourne, kde boli výsledky veľmi tesné. Za víťazku bola nakoniec označená kandidátka LPA Gladys Liuová, ktorá by sa tak mala stať prvým zástupcom Austrálčanov s čínskymi koreňmi v poslaneckej snemovni.Opozičným labouristom z Austrálskej strany práce (ALP), ktorí ešte v sobotu priznali svoju porážku, je aktuálne pripisovaný zisk 67 kresiel. Ďalších šesť kresiel pripadlo nezávislým kandidátom alebo menším stranám.V doterajšom zložení dolnej komory parlamentu, kde pôsobilo 150 poslancov, mala vládnuca koalícia menšinu v podobe 74 kresiel, zatiaľ čo labouristi ich mali 69.Víťazstvo koalície premiéra Morrisona je považované za prekvapujúce, keďže predvolebné prieskumy i prvé odhady výsledkov po skončení hlasovania naznačovali skôr úspech labouristov.V Austrálii sa voľby organizujú každé tri roky. V krajine je zaregistrovaných 16,4 milióna voličov, ktorí majú povinnosť ísť voliť.