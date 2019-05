Žitňanská: Nemať funkčný ÚS je hrubá neúcta voči ľuďom tejto krajiny

Na archívnej snímke Lucia Žitňanská. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. mája (TASR) - Nemať funkčný Ústavný súd je hrubá neúcta voči ľuďom tejto krajiny, vyhlásila to v pléne poslankyňa parlamentu a exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená). V rozprave k voľbe kandidátov na ústavných sudcov vystúpila ako posledná.pripomenula Žitňanská.Poukázala tiež na to, že vo voľbe kandidátov je koho voliť a zároveň nie je jedno, kto bude zvolený a predložený prezidentovi SR ako kandidát.vyhlásila exministerka.Ústavný súd je podľa Žitňanskej vrcholná inštitúcia právneho štátu, posledný garant, kde by sa mal občan domôcť základných práv, keď všetky ostatné inštitúcie zlyhajú. Preto podľa nej stále platí, že je koho voliť a je to povinnosť parlamentu v záujme právneho štátu na Slovensku.