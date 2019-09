Koalícia PS/Spolu chce naviazať minimálnu mzdu na priemernú mzdu

Na archívnej snímke Miroslav Beblavý a Jozef Mihál. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Koalícia mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS) a Spolu chce presadiť výrazné zmeny, ktoré by priniesli zníženie zaťaženia práce daňovníkov a daňovníčok s nízkymi a strednými príjmami. Jedným z riešení je naviazanie minimálnej mzdy na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pričom automat by sa neaplikoval počas výraznejšej ekonomickej krízy.Koalícia upozorňuje, že strana Smer-SD pravidelne navrhuje zvyšovanie minimálnej mzdy, avšak dlhodobo nerieši skutočný problém, že zamestnancom s minimálnou mzdou, nižšími a strednými príjmami po zaplatení odvodov a daní, ktoré potichu rastú, zostáva nízky čistý príjem. Koalícia PS/Spolu sa v programe, ktorý čoskoro predstaví verejnosti, zhodla na potrebe automatického zvyšovania minimálnej mzdy a zastavenia rastúceho tichého zdanenia daňovníkov a daňovníčok s nižšími a strednými príjmami. Riešením je kombinácia nižšej dane z príjmu prostredníctvom vyššieho nezdaniteľného minima a nižších zdravotných odvodov s väčším dôrazom v znevýhodnených regiónoch, kde ich pozitívne pocítia aj zamestnávatelia.uviedol v stanovisku pre médiá expert PS/Spolu Ján Remeta, podľa ktorého sa takto podarí znížiť odvodové zaťaženie zamestnancov s nízkymi príjmami, ktoré je jedno z najvyšších v EÚ.Podpredseda Spolu a expert na dane a odvody Jozef Mihál upozornil, že pri súčasnom systéme daní a odvodov si aj pri predpokladanom zvýšení nezdaniteľnej časti až 42 centov z každého navýšeného eura na minimálnej mzde v budúcom roku vezme štát.tvrdí Mihál.Podstata návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pričom automat by sa neaplikoval počas výraznejšej ekonomickej krízy, na odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy, ktorú by si v znevýhodnených regiónoch mohli uplatniť aj zamestnávatelia a na vyššej nezdaniteľnej časti na daňovníka v závislosti od ďalšieho ekonomického vývoja a úspešnosti boja proti daňovým únikom.uviedol volebný líder PS/Spolu Michal Truban.Podľa programového lídra koalície Miroslava Beblavéhododal Beblavý.