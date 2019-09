Rezort školstva musí zrušiť tender na učebnice prvouky pre 2. ročník

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR musí zrušiť tender na učebnice prvouky pre 2. ročník základných škôl. Verejné obstarávanie rezort vyhlásil v apríli. O zrušení tendra rozhodla Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), dôvodom je spôsob výberu vydávateľov učebníc. Potvrdila to hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. Rezort školstva však tvrdí, že rozhodnutie Rady ÚVO je odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do jej kompetencie.Zvončeková potvrdila, že ÚVO najskôr potvrdil prvostupňové rozhodnutie orgánu, teda že verejný obstarávateľ - ministerstvo školstva si môže zvoliť kritérium súťaže podľa svojich potrieb.vysvetlila Zvončeková.Navrhovateľ AITEC, ktorý je v súčasnosti dodávateľom učebnice Prvouka 2, celkovo namietal osem bodov.uviedol rezort školstva. Podľa názoru ministerstva rozhodnutie Rady ÚVO je odôvodnené kritériami, ktoré nespadajú do jej kompetencie. Ide napríklad o mieru naplnenia cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.Rozhodnutie podľa ministerstva nezohľadňuje celkovú komplexnosť problematiky učebnicovej politiky a skutočnosť, že ministerstvo dalo priestor nielen existujúcim učebniciam, ale aj vytvoreniu nových učebníc.uviedol rezort školstva.poznamenal rezort školstva. Pri verejných súťažiach na učebnice matematiky a geografie ide o oblasť trhu, kde podľa vedomostí ministerstva existuje prevažne len jedna učebnica na predmet a ročník so schvaľovacou alebo odporúčacou doložkou. Ministerstvo očakáva, že uchádzači budú primárne ponúkať nové učebnice, kde aplikácia doplňujúcich kvalitatívnych kritérií vôbec neprichádza do úvahy, nakoľko v čase predkladania ponúk niet čo hodnotiť.dodal rezort školstva.Tendre sú v súčasnosti vyhlásené aj na učebnice matematiky pre 5. až 9. ročník základných škôl a učebnice geografie pre 5. až 9. ročník základných škôl.