Koalícia PS/Spolu podáva trestné oznámenie, na mítingu ĽSNS napadli ich dvoch členov

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu dnes podali na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) trestné oznámenie v súvislosti s fyzickým útokom na dvoch ich členov. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda PS Michal Truban. K incidentu malo dôjsť v piatok večer v Trnave, kde sa konal predvolebný míting strany Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).Popri mítingu ĽSNS sa zároveň konala protestná akcia proti tejto strane. Podľa Trubana si po ukončení mítingu „priaznivci extrémistov počkali na dvoch členov PS/Spolu a následne ich fyzicky napadli“. Polícia žiada svedkov incidentu, aby ju kontaktovali.Truban tvrdí, že piatková udalosť iba odzrkadľuje, že povesť, ktorá stranu ĽSNS sprevádza, je pravdivá. „Včera v Trnave kotlebovci zase raz ukázali, že sú to extrémisti a násilníci. Ľudia majú právo protestovať a vyjadriť svoj nesúhlas. Nikto nemá právo ich za to napadnúť a zbiť. Oni používajú päste, my voči nim budeme striktne a dôsledne používať zákon,“ uviedol.Protestná akcia sa popri predvolebnom mítingu ĽSNS uskutočnila včera aj v Senici, kde k násilným stretom nedošlo. Mítingy ĽSNS boli v uplynulých týždňoch sprevádzané protestnými akciami aj v Piešťanoch, Nových Zámkoch, Košiciach či Levoči. ĽSNS z dôvodu nesúhlasných postojov ľudí predčasne ukončila levočské zhromaždenie.V súvislosti s piatkovým incidentom polícia žiada ľudí, ktorí boli svedkami protiprávneho konania, aby ju kontaktovali na čísle 158.